Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по повышению производительности труда под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в формате ВКС принял участие в совещании под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова по вопросу реализации федерального проекта «Производительность труда». В совещании приняли участие руководители субъектов Российской Федерации.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что с 2025 года работа по повышению производительности труда выйдет на новый этап – мероприятия будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Состояние рынка труда – это ключевой фактор экономического роста. На федеральном уровне предпринимается много усилий, связанных с повышением эффективности его функционирования. Это и прогнозирование кадровых потребностей, улучшение качества подготовки работников, вопросы миграции, повышения гибкости рынка труда. Но в итоге ключевой показатель, который будет определять экономическое развитие ближайших лет, – это рост производительности труда», – заявил министр.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что за последние три года в рамках нацпроекта «Производительность труда» Мурманская область достигала 100% показателей.

«Повышение производительности труда или как его ещё называют «бережливое производство», – задача, которая стоит перед всей страной. Чтобы трудовые и временные затраты были меньше, а эффект лучше. За последние три года в рамках нацпроекта «Производительность труда» Мурманская область достигала 100% показателей. Общий экономический эффект от реализации проектов при поддержке регионального центра компетенций за 2021-2024 годы составил более 180 млн рублей – это экономия расходов наших предприятий на организацию производственных процессов. Кроме того, инструментам бережливого производства обучено порядка 1000 человек. Важно, чтобы по всем направлениям не просто росло бережливое производство, а кратно наращивались темпы», – сказал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам совещания Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал регионы создать штабы по производительности под руководством глав субъектов Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/