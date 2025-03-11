Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по развитию Северного морского пути в Москве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в совещании по развитию Северного морского пути в Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

Ключевым вопросом обсуждения стала конкурентоспособность Севморпути на фоне высокого спроса на логистические маршруты и его роль в экономическом развитии Арктики, также участниками были рассмотрены организационные и финансовые модели СМП.

«Севморпуть – это стратегический ресурс России, и его развитие, безусловно, требует комплексного подхода. Нам необходимо консолидировать усилия в сфере арктической логистики, создать благоприятные условия для бизнеса и повысить конкурентоспособность российских портов», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, на совещании обсудили создание отдельного национального проекта по развитию СМП. Такой шаг, по мнению главы региона, позволит объединить управленческие и финансовые ресурсы, что ускорит освоение Арктической зоны России и обеспечит устойчивый экономический эффект. Глава региона отметил, что эти вопросы в том числе прорабатываются в рамках комиссии Госсовета России по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Напомним, 18 декабря в Москве под председательством помощника Президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева состоялось заседание Морской коллегии РФ, на котором принято решение о формировании комплексного проекта «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути». Такой стратегический документ необходим в том числе, чтобы доработать и скоординировать инструменты развития Северного морского пути и регионов АЗРФ и дать новый дополнительный импульс развития Арктики в целом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/