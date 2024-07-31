Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросу размещения производства сырья для литий-ионных батарей в Мончегорске под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова

Сегодня в Москве состоялась рабочее совещание по вопросу о размещении производства активных катодных материалов в Мончегорске под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В рабочем совещании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что рамках рабочего визита в Мурманскую область Денис Мантуров поддержал несколько ключевых проектов для дальнейшего развития Мурманской области. Среди них – дальнейшее развитие системы высшего образования в регионе, а также производство сырья для литий-ионных батарей.

«В первую очередь нам важно производство в Мурманской области сырья для литий-ионных батарей: мы крайне заинтересованы в полном цикле с учетом того, что добыча лития будет производиться на территории нашего региона. Реализация проекта имеет принципиально важное значение с точки зрения локализации на территории РФ всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности», – подчеркнул Андрей Чибис.

В настоящее время проект поддержан Министерством промышленности и торговли РФ, а также внесен в перечень основных мероприятий для включения в планы комплексного социально-экономического развития Мончегорска как опорного населенного пункта Арктической зоны РФ.

«Создание производства катодного активного материала является ключевым для развития производства литий-ионных батарей на территории Российской Федерации. На этот материал уже есть гарантированный спрос. Это касается в том числе проектов «Росатома». Мурманская область рассматривается в качестве кандидата по организации производства не случайно: на Кольской ГМК имеется необходимая инфраструктура и перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала. Важно приступить к реализации проекта по строительству производственного комплекса и введению его в эксплуатацию ранее запланированных сроков. Также необходимо предусмотреть ещё на этапе проекта возможности по переработке отработанных батарей», – отметил Денис Мантуров.

Глава региона также отметил, что проект в полной мере отвечает целям, обозначенным в Указе Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части достижения национальной цели «Технологическое лидерство» по обеспечению технологической независимости и формирования рынков новых материалов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/