Андрей Чибис, зарегистрированный на выборы губернатора Мурманской области, представил список кандидатов в сенаторыВ Апатитах запустили АЗС в арктическом стиле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 16:30

Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании по вопросу размещения производства сырья для литий-ионных батарей в Мончегорске под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова

Сегодня в Москве состоялась рабочее совещание по вопросу о размещении производства активных катодных материалов в Мончегорске под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В рабочем совещании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Напомним, что рамках рабочего визита в Мурманскую область Денис Мантуров поддержал несколько ключевых проектов для дальнейшего развития Мурманской области. Среди них – дальнейшее развитие системы высшего образования в регионе, а также производство сырья для литий-ионных батарей.

«В первую очередь нам важно производство в Мурманской области сырья для литий-ионных батарей: мы крайне заинтересованы в полном цикле с учетом того, что добыча лития будет производиться на территории нашего региона. Реализация проекта имеет принципиально важное значение с точки зрения локализации на территории РФ всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности», – подчеркнул Андрей Чибис.

В настоящее время проект поддержан Министерством промышленности и торговли РФ, а также внесен в перечень основных мероприятий для включения в планы комплексного социально-экономического развития Мончегорска как опорного населенного пункта Арктической зоны РФ.

«Создание производства катодного активного материала является ключевым для развития производства литий-ионных батарей на территории Российской Федерации. На этот материал уже есть гарантированный спрос. Это касается в том числе проектов «Росатома». Мурманская область рассматривается в качестве кандидата по организации производства не случайно: на Кольской ГМК имеется необходимая инфраструктура и перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала. Важно приступить к реализации проекта по строительству производственного комплекса и введению его в эксплуатацию ранее запланированных сроков. Также необходимо предусмотреть ещё на этапе проекта возможности по переработке отработанных батарей», – отметил Денис Мантуров.

Глава региона также отметил, что проект в полной мере отвечает целям, обозначенным в Указе Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части достижения национальной цели «Технологическое лидерство» по обеспечению технологической независимости и формирования рынков новых материалов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа. (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский регоператор пока разъясняет и предупреждает должников…-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 84 копейки, доллар теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика