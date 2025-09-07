«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 09:40

Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании под руководством зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в совещании под руководством зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Ключевые вопросы повестки — укрепление государственной границы и повышения антитеррористической безопасности.

«В августе 2022 года мы уже обсуждали вопросы по повышению защищенности госграницы на Северо-Западе, в контексте расширения Североатлантического альянса. Произошло много событий, нашим главой государства был дан ряд поручений по усилению защиты и охраны государственной границы на данном направлении. Соседи, к сожалению, усиливают военную активность вблизи нашей территории. Нам необходимо повысить надёжность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование», — отметил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Для Мурманской области это направление имеет особое значение: регион граничит с Финляндией и Норвегией, на его территории расположены стратегические объекты, что формирует особую зону ответственности. Мы выстраиваем совместную работу, особенно с нашим Краснознаменным Северным флотом. Наше взаимодействие организовано слаженно, с акцентом на превентивные меры. Безопасность и качество жизни — задачи, над которыми мы работаем ежедневно, совместными усилиями», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава нашего региона в отчёте уделил внимание и программе реновации ЗАТО.

«На протяжении шести лет мы системно обновляем гарнизоны, делая их современными и комфортными для жизни. Напомню, мы инициировали программу реновации ЗАТО. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку системного финансирования. Глава государства поддержал наши инициативы в 2023 году, а также в этом году в марте – по продлению федерального финансирования до 2030 года. Мы уже сверстали и обсудили с Министерством обороны и Министерством развития Дальнего Востока и Арктики четкий план до 2030 года. Всего с 2019 года выполнено более трёх тысяч мероприятий общей стоимостью около 27,8 млрд рублей, включая средства федерального бюджета. Среди наиболее значимых работ — модернизация социальной инфраструктуры, обновление жилого фонда и развитие инженерной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

 

 

