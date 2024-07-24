Губернатор Андрей Чибис принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ

Сегодня помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в формате видеоконференции провёл установочное совещание с председателями комиссий Госсовета, назначенными Указом Президента РФ от 22 июля 2024 года. В совещании также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссии отстаивать интересы регионов, оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, а также решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Основным направлением работы комиссий должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». Глава региона подчеркнул, что трансформация рабочей группы в специальную комиссию Госсовета стала новым эффективным инструментом для формирования решений, которые будут направлены на достижение национальных целей.

О решении сформировать в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути Владимир Путин объявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне. Глава государства подчеркнул, что развитие транспортных коридоров имеет стратегическое значение для страны, а Севморпуть становится востребованной глобальной артерией: в перспективе объемы грузоперевозки могут превысить 150 млн тонн.

Фото (пресс-служба администрации Президента РФ): https://gov-murman.ru/info/news/