Губернатор Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин в формате ВКС провёл стратегическую сессию по актуализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Участие в сессии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешнее внешнеполитические тенденции кардинально меняют логистику перевозок, растёт значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, в том числе вдоль Северного морского пути. Важно обеспечить достойное качество жизни граждан, независимо от места проживания: в том числе в северных широтах, малонаселённых и труднодоступных районах. В том числе, это возможности получать образование, медицинские услуги, комфортная городская среда, социальная инфраструктура и обеспеченность высокотехнологичными рабочими местами.

Как отметил Михаил Мишустин, чтобы помочь регионам сохранить динамику роста, применяется широкий набор инструментов и мер поддержки.

«Это и специальные государственные программы для Арктики, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Калининградской области, а также для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И индивидуальные программы для ряда российских субъектов. И также мероприятия по комплексному освоению сельских территорий. По поручению президента разрабатываем единые стандарты обновления опорных населённых пунктов, готовим и реализуем мастер-планы городов, строим инфраструктуру, запускаем механизмы для стимулирования частных инвестиций и, конечно, особое внимание уделяем подготовке кадров», – сказал Михаил Мишустин.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области активно ведётся работа по комплексному развитию опорных населённых пунктов АЗРФ: уже разработаны и утверждены мастер-планы для Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций, города Полярные Зори.

Кроме того, в проект стратегии вошло дальнейшее развитие мощностей в Мурманской области для обеспечения Северного морского пути: в том числе расширение провозной способности железной дороги, развитие припортовых зон; проект газификации региона с помощью магистрального газопровода; создание университетского кампуса мирового уровня и объектов здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/