Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ

25 июля в России отмечается единый для всех следственных органов правоохранительной системы профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия РФ, учреждённый в 2013 году. Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил работников следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области за доблестную службу и передал отличившимся северянам заслуженные награды.

«Вы несёте доблестную службу, от результатов которой зависит не только исход расследования, но и укрепление веры людей в государство. Следственное управление Следственного комитета в Мурманской области по праву считается одним из лучших во всей стране – здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела, среди которых много молодых следователей. Спасибо, что вы вовлекаете энергичных работников и с большой ответственностью и поразительной самоотдачей расследуете каждое дело. Желаю уверенно держать планку и дальше достигать высоких показателей в нелегкой службе!», – сказал Андрей Чибис в приветственной речи.

В рамках торжественной части состоялась церемония награждения работников следствия. Знаками губернатора «За доблестную службу в Заполярье» отмечены заместитель руководителя следственного отдела по городу Апатиты Дмитрий Камынин и заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Илья Пухов. Еще пять работников следствия награждены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

«Принцип независимости, заложенный в основу следственной работы, был полностью воплощён в современной реформе, которая положила начало созданию Следственного комитета РФ. Конструктивные взаимоотношения с другими надзорными органами, а также с региональной и муниципальной властью помогают нам решать множество задач», – отметил руководитель СУ СК России по Мурманской области Андрей Ефремов.

В продолжение мероприятия Андрей Чибис предложил работникам следствия задать интересующие вопросы или высказать свои идеи, которые могли бы войти в обновляемый стратегический план «На Севере – жить». Работники следствия спросили, какие проводятся мероприятия в части расселения аварийного жилья и будет ли продлеваться программы «Свой дом в Арктике» и «Арктическая ипотека». Глава региона напомнил, что в ближайшее время в городе Кола начнётся строительство крупного микрорайона, в связи с чем актуальность программы «Арктической ипотеки» значительно возрастёт.

Также северяне спросили, планируется ли благоустройство набережной в Мурманске, а также создание рекреационных зон для отдыха и купания на водоёмах Мурманской области.

В завершение мероприятия глава региона поблагодарил работников следствия за конструктивный диалог и самоотверженный труд, а также пожелал профессиональных успехов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/