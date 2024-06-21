Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии выпуска обучающихся Мурманской нахимовки

Сегодня в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония выпуска обучающихся. Дипломы о получении среднего образования получили 59 ребят. С приветственным словом к мурманским нахимовцам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Служить Отечеству, защищая его, делая всё для его развития – большая честь. Поступая в Нахимовское училище и успешно его завершив, вы выбрали правильный и очень ответственный для своей жизни путь. Вы – наша гордость и наше будущее. Мы убеждены, что вы не подведёте ни страну, ни Мурманскую область. Огромное спасибо родителям за поддержку, наставничество, участие. Спасибо преподавателям, воспитателям за то, что вложили в этих замечательных ребят свои силы. Ребята, успехов вам в жизни и помните – это очень важно, – служить Родине – высшая честь. Мы верим в вас», – сказал губернатор.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что Нахимовское училище является уникальной школой воспитания, система обучения которой основана на передовом педагогическом опыте в сочетании с начальной военной подготовкой.

«Годы успешной учёбы здесь открывают вам широкие перспективы для получения высшего образования в дальнейшем. Пройдут годы, и кто-то из вас займёт место на мостиках новейших кораблей, в отсеках самых современных подводных лодок. Кому-то предстоит посвятить себя службе в морской авиации, а кому-то – продолжить героические традиции морской пехоты. Уверен, что как бы ни сложилась ваша жизнь, вы будете с честью служить России, успешно трудиться на благо государства и общества. Всегда с гордостью несите в своих сердцах бессмертные слова Павла Степановича Нахимова: «У моряка нет трудного пути, есть один путь – славный». Северный флот ждёт вас после окончания высших военных учебных заведений», – сказал Константин Кабанцов.

Выпускников также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира города Мурманска протоирей Виталий Шмидт, родители выпускников и другие почётные гости.

Обращаясь к ребятам, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня вы закачиваете престижное военное училище, где приобрели полезные знания и навыки, которые станут основой для вашего дальнейшего развития и самореализации, помогут достойно справляться со всеми трудностями на пути к мечте. А ещё вы стали частью большого нахимовского братства, прочувствовали, что такое настоящая флотская дружба. Помните, что теперь вы преемники лучших традиций училища и должны быть достойны своих предшественников, вписавших немало ярких страниц в историю России.

Слова благодарности парламентарий адресовал педагогам и наставникам, которые всегда были рядом, учили и воспитывали, находили подход к каждому. Особую признательность он выразил родителям за всестороннюю поддержку, участие и любовь.

Спикер пожелал выпускникам новых успехов в учебе, а также принял участие во вручении аттестатов и нагрудных знаков.

Нахимовцы исполнили «Гимн выпускника», вместе с воспитанницами танцевальных коллективов Мурманска исполнили «Вальс выпускника». Затем была проведена церемония прощания со Знаменем филиала. В завершении торжественной церемонии выпускники прошли по плацу торжественным маршем.

Это по счёту третий выпуск училища, но первый, кто прошёл весь путь от 5 до 11 класса. Среди выпускников – ребята из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краёв, Свердловской, Мурманской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы. 12 курсантов окончили нахимовку с отличием, восемь из них с медалью «За особые успехи в учении» I степени, четыре человека – с медалью «За особые успехи в учении» II степени.

За время обучения нахимовцы неоднократно становились победителями и призёрами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, представляли свои исследовательские работы на научных конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Почти все – обладатели золотых и серебряных значков ГТО. В 2022 году они принимали участие в военном Параде Победы на Красной площади в Москве.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото- видео- и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru