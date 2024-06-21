В Мурманской области предполагается внести изменения в правила использования беспилотных воздушных судовУскорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.06.24 15:00

Губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии выпуска обучающихся Мурманской нахимовки

Сегодня в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония выпуска обучающихся. Дипломы о получении среднего образования получили 59 ребят. С приветственным словом к мурманским нахимовцам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Служить Отечеству, защищая его, делая всё для его развития – большая честь. Поступая в Нахимовское училище и успешно его завершив, вы выбрали правильный и очень ответственный для своей жизни путь. Вы – наша гордость и наше будущее. Мы убеждены, что вы не подведёте ни страну, ни Мурманскую область. Огромное спасибо родителям за поддержку, наставничество, участие. Спасибо преподавателям, воспитателям за то, что вложили в этих замечательных ребят свои силы. Ребята, успехов вам в жизни и помните – это очень важно, – служить Родине – высшая честь. Мы верим в вас», – сказал губернатор.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что Нахимовское училище является уникальной школой воспитания, система обучения которой основана на передовом педагогическом опыте в сочетании с начальной военной подготовкой.

«Годы успешной учёбы здесь открывают вам широкие перспективы для получения высшего образования в дальнейшем. Пройдут годы, и кто-то из вас займёт место на мостиках новейших кораблей, в отсеках самых современных подводных лодок. Кому-то предстоит посвятить себя службе в морской авиации, а кому-то – продолжить героические традиции морской пехоты. Уверен, что как бы ни сложилась ваша жизнь, вы будете с честью служить России, успешно трудиться на благо государства и общества. Всегда с гордостью несите в своих сердцах бессмертные слова Павла Степановича Нахимова: «У моряка нет трудного пути, есть один путь – славный». Северный флот ждёт вас после окончания высших военных учебных заведений», – сказал Константин Кабанцов.

Выпускников также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира города Мурманска протоирей Виталий Шмидт, родители выпускников и другие почётные гости.

 Обращаясь к ребятам, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня вы закачиваете престижное военное училище, где приобрели полезные знания и навыки, которые станут основой для вашего дальнейшего развития и  самореализации, помогут достойно справляться со всеми трудностями на пути к мечте. А ещё вы стали частью большого нахимовского братства, прочувствовали, что такое настоящая флотская дружба. Помните, что теперь вы преемники лучших традиций училища и должны быть достойны своих предшественников, вписавших немало ярких страниц в историю России.

Слова благодарности парламентарий адресовал педагогам и наставникам, которые всегда были рядом, учили и воспитывали, находили подход к каждому. Особую признательность он выразил родителям за всестороннюю поддержку, участие и любовь.

Спикер пожелал выпускникам новых успехов в учебе, а также принял участие во вручении  аттестатов и нагрудных знаков.

Нахимовцы исполнили «Гимн выпускника», вместе с воспитанницами танцевальных коллективов Мурманска исполнили «Вальс выпускника». Затем была проведена церемония прощания со Знаменем филиала. В завершении торжественной церемонии выпускники прошли по плацу торжественным маршем.

Это по счёту третий выпуск училища, но первый, кто прошёл весь путь от 5 до 11 класса. Среди выпускников – ребята из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краёв, Свердловской, Мурманской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы. 12 курсантов окончили нахимовку с отличием, восемь из них с медалью «За особые успехи в учении» I степени, четыре человека – с медалью «За особые успехи в учении» II степени.

За время обучения нахимовцы неоднократно становились победителями и призёрами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, представляли свои исследовательские работы на научных конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Почти все – обладатели золотых и серебряных значков ГТО. В 2022 году они принимали участие в военном Параде Победы на Красной площади в Москве.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото- видео- и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты экономически активных россиян — более 48 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены незначительно опускаются, средневзвешенный курс юаня повысился на 31,71 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика