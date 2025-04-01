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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 14:30

Губернатор Андрей Чибис принял участие в видеоприёме граждан полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана

Полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провёл видеоприём граждан, в котором принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В приёмную Президента Российской Федерации в Мурманской области обратилась жительница Оленегорска Людмила Барышникова. Её обеспокоило текущее состояние сквера, расположенного в центре города. По словам северянки, город развивается: создаются новые игровые площадки и парки, поэтому ей бы хотелось, чтобы Сиреневый сквер тоже преобразился.

«Он не обновлялся буквально с 80-го года. Он как раз рядом с моим домом, потому очень бы хотелось вашего содействия в решении этого вопроса», — сказала Людмила Барышникова.

Глава региона ответил заявительнице, что Сиреневый сквер благоустроят уже этим летом.

«Я благодарю вас за вашу инициативность и неравнодушие к тому месту, где вы живете. У нас в регионе действует губернаторская программа «На Севере – твой проект». В прошлом году на портале «Наш Север» были допущены к голосованию 237 предложенных жителями региона инициатив, в том числе четыре заявки от жителей Оленегорска. По итогам конкурсного отбора проект «Сиреневый сквер в городе Оленегорске» стал победителем на предоставление субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Мурманской области. В настоящее время контракт заключен и определен подрядчик работ», — подчеркнул глава региона.

Александр Гуцан, в свою очередь, поручил губернатору держать процесс реконструкции на личном контроле.

«Я прошу во взаимодействии с органами местного самоуправления принять меры для того, чтобы в срок, а именно до 30 сентября Сиреневый сквер был приведён в надлежащий вид», — отметил полпред Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Согласно условиям контракта, на объекте запланированы геодезические, земляные и демонтажные работы, обустройство наружного освещения, благоустройство пешеходных дорожек, установка ограждения, озеленение, приобретение и монтаж малых архитектурных форм, обустройство цветочницы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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