Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседание правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В заседании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Перед тем, как приступить к заседанию комиссии, хочу сказать, что более ста лет тому назад – 9 февраля 1920 года – подписан договор о Шпицбергене в Париже. Правительственная комиссия называется по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Я думаю, все присутствующие хорошо понимают, что сейчас не самое лучшее время для развития международного сотрудничества. Скорее человечество проходит этап углубления противоречий. Но хочу сказать, что это только повышает нашу ответственность за соблюдение основного принципа. Он, на мой взгляд, очень простой. Никакие полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены. Ни на один шаг назад мы с вами не имеем права. Сегодня за суверенитет нашей страны, за право людей говорить на русском языке наши бойцы проливают кровь. Я думаю, что к работе здесь в правительстве надо относиться так же, что работа здесь – это тоже борьба за наш суверенитет, борьба за права России и россиян», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность на архипелаге Шпицберген, является ФГУП «ГТ «Арктикуголь». Основным видом деятельности предприятия является добыча каменного угля.

С 2022 года ФГУП «ГТ «Арктикуголь» осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в условиях ужесточения ограничительных мер со стороны правительства Норвегии. В связи с отказом европейских компаний от использования российских энергоносителей предприятию удалось переориентировать поставки угля, добываемого на руднике Баренцбург, и обеспечить его дальнейшую реализацию. В 2023 году было реализовано более 140 тысяч тонн угля.

В рамках решения задачи по диверсификации хозяйственной деятельности обсуждалось развитие туристического направления. Несмотря на исключение в 2022 году Центра арктического туризма предприятия из членов Ассоциации туроператоров Шпицбергена, российские посёлки в 2023 году посетило более 7 тысяч туристов.

Для развития туристической деятельности внедрён ряд мер: обеспечена возможность оплаты товаров в российских рублях в посёлках Баренцбург и Пирамида, а также приём всех международных банковских карт. Разработана и введена в действие программа долгосрочной аренды гостиничных номеров с использованием цифровых платформ.

Обсуждались дополнительные меры по поддержке туризма на Шпицбергене. В частности, рассматривается возможность реконструкции и модернизации инфраструктуры российских посёлков Баренцбург и Пирамида, в том числе ремонта причалов в целях повышения доступности российских посёлков для морского транспорта, реконструкции и капитального ремонта жилого фонда, развития розничной торговли.

В целях оптимизации логистических процессов прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения между Российской Федерацией и архипелагом Шпицберген.

Были представлены дополнительные направления деятельности ФГУП «ГТ «Арктикуголь». В 2023 году предприятие начало осваивать новое для себя направление деятельности – развитие услуг по обслуживанию и текущему ремонту российских рыбодобывающих судов в посёлке Баренцбург (в связи с отказом норвежских и датских судоремонтных заводов от предоставления данных услуг российским рыбодобывающим компаниям, осуществляющим свою деятельность в данном регионе).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельный акцент был сделан на развитии научно-исследовательских и научно-образовательных направлений. Они реализуются в основном в формате российских программ на базе Российского научного центра в связи с приостановкой со стороны Норвегии практически всего комплекса двустороннего сотрудничества. Прорабатывается вопрос создания на архипелаге международного научно-образовательного центра по вопросам взаимодействия с научно-образовательным сообществом из дружественных стран.

Напомним, через порт морской Мурманск в последние годы кратно нарастили отгрузку угля из Шпицбергена.

Фото: http://government.ru/news/50865/