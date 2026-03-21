Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании генсовета «Единой России» в Москве

Губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис в конце текущей недели принял участие в заседании генерального совета партии, где были определены ключевые приоритеты развития страны и регионов.

«Крайне важно было «сверить часы» и зафиксировать приоритеты, напрямую влияющие на благосостояние людей. В Мурманской области эта работа ведётся системно: план «На Севере — жить!» синхронизирован с национальными проектами и народной программой партии», — подчеркнул глава региона.

Одним из центральных вопросов стала экономика. Несмотря на внешние ограничения, Мурманская область сохраняет устойчивость и наращивает потенциал за счёт реализации крупных инфраструктурных проектов. При поддержке Президента РФ Владимира Путина развивается Мурманский транспортный узел, введён в работу порт «Лавна». Регион последовательно укрепляет позиции ключевого логистического центра в Арктике.

Параллельно формируется новая промышленная база: ведётся освоение литиевых месторождений, модернизируется Ловозерский ГОК при участии Госкорпорации «Росатом», идёт работа по проекту газификации региона — решение, которое станет драйвером инвестиций и экономического роста.

Сильный рывок произошёл в строительной отрасли. Впервые за десятилетия в регионе одновременно возводятся 20 многоквартирных домов — это почти 4 тысячи квартир. Арктическая ипотека уже позволила более чем 2 тысячам семей решить жилищный вопрос.

Параллельно масштабно обновляется социальная инфраструктура: строятся и капитально ремонтируются ключевые объекты. Среди уже реализованных — бассейн в Североморске, фиджитал-центр и Центр культурного развития в Мурманске, обновлён Хибиногорский кинотеатр.

«Люди выбирают Мурманскую область для жизни и покупают жильё, чтобы жить семьями — это главный показатель доверия и уверенности в будущем региона», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что курс на повышение качества жизни северян будет последовательно реализовываться в тесной связке с федеральным центром и партией.

