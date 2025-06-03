Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании круглого стола комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в формате видеоконференции принял участие в заседании круглого стола комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством председателя Комитета Николая Харитонова на тему «Правового обеспечения комплексного развития населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, эксперты, руководители региональных ведомств.

Среди основных вопросов - ход выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам Международного арктического форума, комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, реализация мастер-планов опорных населенных пунктов.

В своём выступлении глава региона, отметил, что сегодня в Мурманской области существует тренд роста инвестиций, за прошедшие 6 лет сумма инвестиций составила полтора триллиона рублей. В Кольском Заполярье создаются новые рабочие места, в приоритете – «борьба за людей», в этом смысле приходится конкурировать с крупными городами Москвой и Санкт-Петербургом.

«Николай Михайлович, вам и коллегам хочу сказать спасибо, за активное участие в работе комиссии, потому что нам вместе удалось сформировать дополнительный набор тех предложений, которые направлены на развитие Арктики и Северного морского пути и те механизмы финансирования, которые по итогам форума очень подробно изложены в утверждённом перечне поручений президента. Главная задача теперь - этот перечень поручений реализовать, чтобы те объекты, которые записаны в том числе в перечне поручений попали в национальные проекты», - подчеркнул губернатор.

Также Андрей Чибис внёс ряд предложений для включения в рекомендации круглого стола, среди них — создание промышленных парков, повышение лимита дохода, используемого в целях освобождения от уплаты НДС, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, выделение отдельного лимита казначейских инфраструктурных кредитов для реализации мероприятий комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов АЗРФ, а также разработка мер поддержки на развитие причальной инфраструктуры для круизных маршрутов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547927/#&gid=1&pid=3