Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством вице-премьера Виталия Савельева

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в формате ВКС принял участие в заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

Участники обсудили установление подзон аэропортовых территорий, в том числе для обеспечения соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических правил и требований законодательства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области функционирует два аэродрома гражданской авиации: международный аэропорт Мурманск им. Николая II и аэропорт Апатиты («Хибины»). Согласно приоритетным целям, определенным в стратегическом плане «На Севере – жить», идёт строительство нового терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Мурманск площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. Завершение ожидается в конце 2025 года.

В обновленном плане «На Севере – жить» до 2030 года запланирована модернизация терминала аэропорта «Хибины», а также реконструкция взлётно-посадочных полос обоих аэропортов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/