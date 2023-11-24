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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в СЗФО Александре Гуцане, посвящённом модернизации общественного транспорта

Александр Гуцан провёл заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО, на котором рассмотрен вопрос модернизации общественного транспорта. Участие в заседании принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Регионы обладают огромным потенциалом развития. И одна из очевидных точек роста – это повышение мобильности жителей за счёт модернизации общественного транспорта», – сказал Александр Гуцан.

При проведении транспортной реформы, подчеркнул полномочный представитель, необходимо учитывать, что её важной составляющей является формирование удобных маршрутов для населения, на которых работает новый современный транспорт. Помимо обновления подвижного состава и оптимизации маршрутной сети, одно из основных направлений развития – это переход к использованию экологического транспорта и повышение качества обслуживания населения.

По поручению главы государства в регионах разрабатываются региональные программы модернизации общественного транспорта с учётом экономических обоснований организации транспортного обслуживания и необходимых мер поддержки обновления транспорта. Программы должны быть согласованы с правительством РФ и утверждены до 1 февраля 2024 года.

Стратегический план «На Севере – жить» определяет приоритетные направления развития Мурманской области на период до 2030 года. В рамках плана министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области реализуются мероприятия по повышению качества транспортного облуживания населения и безопасности дорожного движения.

В Мурманской области с 2021 года в рамках плана уже обновлено 233 единицы общественного транспорта (55 троллейбусов и 178 автобусов). Кроме того, разработан единый стиль брендирования транспортных средств со знакомыми всем северянам элементами.

Идёт модернизация цифровых сервисов для пассажиров общественного транспорта. Созданный модуль «транспортсевера.рф» отображает движение транспорта в режиме реального времени, позволяет пользователю отслеживать маршруты общественного транспорта и рассчитывать время его прибытия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область вошла в число 12 российских регионов, которым Президент Российской Федерации Владимир Путин передал новый общественный транспорт – 23 автобуса. После выхода данных автобусов на линию доля транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок в Мурманске по регулируемым тарифам возрастом не старше 5 лет, составит 84%.

Фото (пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в СЗФО): https://gov-murman.ru

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