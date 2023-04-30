Губернатор Андрей Чибис принял участие во Всероссийском субботнике

В Мурманской области 29 апреля стартовали мероприятия Всероссийского субботника. Участие в них принял губернатор Андрей Чибис. Глава региона присоединился к уборке аллеи имени Полярной дивизии в Мурманске. Здесь трудились представители компаний и организаций региона, неравнодушные северяне, школьники и студенты.

«Я вижу, что у всех участников активное, позитивное настроение. В эту субботу погода позволила провести масштабный субботник. И это не просто возможность убрать в наших населенных пунктах, но и добрая традиция, которая объединяет людей в своих дворах, районах, городах. Когда люди вместе убирают мусор после зимы, они сплачиваются, а также следят, чтобы мусор не появлялся вновь, чтобы и окружающие не мусорили. Это важный воспитательный фактор», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, мероприятия были перенесены с 22 апреля по погодным условиям. Субботник проходит в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства, инициированного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«Уже более 40 тысяч северян выбрали будущие объекты благоустройства региона в ходе онлайн-голосования. Я приглашаю всех присоединиться, и к голосованию, и к субботнику. Выйти и убрать территории хотя бы возле своего подъезда, дома. Здорово, когда люди активно включаются, помогают поддерживать чистоту», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, жители Кольского Мурманской области традиционно наводят порядок на объектах благоустройства, в городских парках и скверах, на набережных, в социально-значимых местах. Всего в регионе уберут 358 территорий в 17 муниципалитетах. В Мурманске – 67 территорий. В областном центре на уборку вышли порядка 3,5 тысячи северян.

Фото: https://gov-murman.ru