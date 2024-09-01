Губернатор Андрей Чибис принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес» в Печенгском округе

30 августа на территории Печенгского муниципального округа состоялась ежегодная всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой было высажено порядка 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Участие в мероприятии принял глава региона Андрей Чибис.

«Сохраним лес» – ключевая экологическая акция России национального проекта «Экология» по восстановлению и приумножению лесных богатств, цель которой заключается в компенсации последствий лесных пожаров и привлечении внимания общественности к теме бережного отношения к лесу.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. В 2018 году здесь произошёл пожар, который уничтожил порядка 70 га леса.

В приветственном слове губернатор Андрей Чибис поблагодарил сотрудников Мурманской авиалесоохраны за нелегкий ежедневный труд по тушению лесных пожаров и ещё раз призвал всех северян и гостей региона бережней относиться к природе, не разжигать костры.

«Спасибо огромное всем, кто борется с лесными пожарами, помогает восстанавливать природу. Давайте внимательней и трепетней относиться к нашей арктической северной природе, чтобы нашим детям, внукам, правнукам и всем следующим поколениям не пришлось восстанавливать тундру, высаживать лес», – сказал глава региона.

За эффективную и безупречную работу, высокий профессионализм, а также в преддверии празднования Дня работников леса лесные пожарные Мурманской области были вручены Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе акции были высажены сеянцы сосны с открытой и закрытой корневой системой. В мероприятии приняли участие корпоративные волонтёры региональных организаций и предприятий, представители власти и местные жители.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/