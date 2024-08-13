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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 10:15

Губернатор Андрей Чибис призвал максимально строго наказывать виновных в лесных пожарах

В Мурманской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. В ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона отметил, что по вине человека произошло 45 лесных пожаров и призвал северян и гостей области не посещать леса и не разводить там костров, а виновных привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.

Напомним, с 22 июля в регионе введено ограничение на пребывание северян и гостей области в лесах, а с 8 августа – введён режим повышенной готовности. Это означает, что посещение лесов ограничено, а разведение в них костров строго запрещено.

По данным Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 54 пожара на землях лесного фонда на общей площади 196 гектаров. По предварительным данным, 45 пожаров в лесу, а это более 80%, произошла по вине человека.

«По состоянию на вечер воскресенья, 11 августа, в Мурманской области действуют семь природных пожаров, горит больше тысячи гектаров тундры. Возгорания зафиксированы в Кольском районе и Печенгском муниципальном округе. Я прошу министерство региональной безопасности совместно с правоохранительными органами сделать всё, чтобы установить лиц, которые нарушают режим и чьи действия приводят к пожарам. Их необходимо привлечь к ответственности, максимально, по полной программе, с учётом ущерба и тех сил, которые направлены на ликвидацию последствий», – подчеркнул губернатор.   

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено административное наказание: 

для граждан предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей; 

для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; 

для юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей.

В регионе проводится патрулирование лесов, на территориях, где риск возникновения лесных пожаров выше, установлены 20 видеокамер. 

«С 20 мая выявлено 153 нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах, составлено 114 административных дел. Общая сумма уже назначенных административных штрафов составила 510 тысяч рублей», – сообщил губернатор.   

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, более 80 пожарных авиабазы уже несколько суток без сна и отдыха работают по всей области, спасая от огня леса региона. Кроме того, к тушению пожаров привлекаются сотрудники МЧС, военные и добровольцы. 

Глава региона поблагодарил всех, кто занимается ликвидацией лесных пожаров и призвал северян не посещать лес и не разводить там костров.

Если вы заметили возгорание в лесу, немедленно звоните по телефонам: 

единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;

прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00; 

региональная диспетчерская служба охраны лесов – 8 (911) 338-61-31.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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