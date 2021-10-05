Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области было зафиксировано 1134 сообщения от северян, которые они оставили в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр цифрового развития Зинаида Середа.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», далее идут темы «Благоустройство», «Дороги» и «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» основные жалобы поступали на ненадлежащее качество или отсутствие отопления в Мурманске и Североморске. Так, мурманчанин, проживающий в доме №95 по улице Александра Невского, сообщил, что более месяца во всем подъезде отсутствует отопление. С аналогичной проблемой столкнулись и жильцы дома №14 по улице Лобова. Информация о проблеме была передана в управляющие организации для устранения.

Проблемы благоустройства дворов и общественных пространств стали ключевыми в блоке «Благоустройство». Жители дома №29 по улице Скальной пожаловались на частое затопление дворовой территории. Несмотря на принимаемые управляющей компанией меры по откачке воды, системных решений не принимается.

В блоке «Дороги» жители чаще всего жаловались на нарушение сроков выполнения ремонтных работ на улицах Лобова и Траловой. Также поступает большое количество сообщений с просьбами отремонтировать дорогу Североморск – Североморск-3. По информации администрации ЗАТО, в 2021 году на данном участке отремонтировано около 27 тысяч квадратных метров дорожного полотна, ямочный ремонт выполнен на 350 квадратных метрах.

«Прошу отраслевых министров контролировать ход выполнения работ в рамках заключённых контрактов, не дожидаясь, пока о проблемах напишут граждане», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, блок «Здравоохранение» представлен сигналами о нехватке врачей и проблемами с записью на приём.