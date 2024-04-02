Губернатор Андрей Чибис призвал муниципальные власти со всей ответственностью подойти к подготовке прохождения паводков и весеннего половодья

Ещё одной темой вчерашнего оперативного совещания стали мероприятия, реализуемые в целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков.

«Мы ведём мониторинг, прогнозирование и контроль состояния рек и других водных объектов. Процесс автоматизирован, – на территории региона работает 45 гидрометеорологических постов, 22 автоматических гидрологических комплекса. Помимо этого, осуществляется государственный экологический надзор. В его рамках были выданы предостережения о недопустимости складирования снега. Также с апреля будут организованы специальные предпаводковые осмотры на 30 водных объектах», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона призвал муниципальные власти со всей ответственностью подойти к подготовке прохождения паводков и весеннего половодья.

«По прогнозам синоптиков, в Мурманской области произойдёт резкое потепление, следовательно, уровень риска высокий. Хочу обратить особое внимание муниципальных образований быть готовыми к прохождению паводковых вод», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о мероприятиях, реализуемых в Мурманской области в целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков, доложили министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа и заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru