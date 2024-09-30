Губернатор Андрей Чибис призвал мурманчан присоединиться к празднованию 108-летия города

5 октября в городе-герое Мурманске развернётся праздничная программа, посвящённая 108-летию со дня основания города. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве.

«В рамках празднования 108-летия Мурманска подготовлена праздничная программа. В этот день состоится мотопробег, на улице Ленинградская развернутся развлекательные площадки, в сквере на Ленинградской будут проходить выставки, мастер-классы и концертные выступления. Также подготовлены и спортивные активности», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в 18.30 на площади Пять Углов состоится праздничный концерт.

«Отдельное внимание будет уделено общественной безопасности во время проведения развлекательных мероприятий. Приглашаю всех мурманчан присоединиться к празднованию дня города!», – сказал глава региона.

Подробнее о запланированных мероприятиях ко Дню города доложил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/