Губернатор Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск в голосовании за Молодёжную столицу России

До 20 декабря любой житель России может проголосовать за один из пяти городов нашей страны, который станет Молодёжной столицей в следующем году. На сегодняшний день за Мурманск отдали голоса более 155 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис и призвал присоединиться к голосованию всех желающих.

«Огромное спасибо всем, кто проголосовал, кто нас поддерживает. Тех, кто ещё не успел это сделать, прошу поддержать Мурманск и подключиться к голосованию на сайте Росмолодёжи. Для нас важен голос каждого», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области /Напомним, победителя назовут 22 декабря на площадке форума-выставки «Россия» в финале премии «Время молодых».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26271&page=5