Губернатор Андрей Чибис призвал предпринимателей Мурманской области получать региональную поддержку на приобретение франшизы

Продолжается приём заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей Мурманской области на приобретение франшизы. Об этом напомнил вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«Это ещё одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках меры поддержки предоставляется субсидия до 1 млн рублей. В случае победы в конкурсном отборе предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы.

Подробности опубликованы на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора в разделе «Государственная поддержка МСП», на сайте регионального правительства в разделе «Меры поддержки», а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru