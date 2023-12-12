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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 17:30

Губернатор Андрей Чибис призвал предпринимателей Мурманской области поучаствовать в конкурсе брендов «Знай наших»

Заполярные предприниматели, развивающие собственный бренд, могут принять участие в конкурсе новых отечественных брендов «Знай наших». Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Конкурс проводится по поручению Президента России. Главная его цель – поддержать развитие перспективных отечественных брендов во всех регионах России. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заявки принимаются на платформе идея.росконгресс.рф до 15 января 2024 года включительно по пяти номинациям: продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные и высокие технологии.

Бренды-победители получат продвижение своих товаров на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа.

Подробнее о концепции конкурса российских растущих брендов «Знай наших» рассказала и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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