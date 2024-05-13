Губернатор Андрей Чибис призвал предпринимателей региона участвовать в конкурсах на предоставление субсидий в рамках туристического нацпроекта

Открывая оперативное совещание, губернатор Андрей Чибис напомнил предпринимателям региона, что в рамках президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» они могут получить субсидии.

«Сегодня, 13 мая, стартует приём документов для участия в конкурсном отборе. Предприниматели могут получить субсидию до 7 млн рублей на развитие инфраструктуры национальных туристических маршрутов – некапитальное строительство; субсидию до 5 млн рублей на создание кемпингов; и до 3 млн рублей на приобретение туристского оборудования», – подчеркнул губернатор и призвал всех представителей сферы туризма с должным вниманием отнестись возможности.

Напомним, в Мурманской области созданы два национальных туристических маршрута: «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого».

Также до 15 мая продолжается приём заявок на региональную субсидию субъектам туриндустрии – до 1 млн рублей можно получить на реализацию проектов, связанных с приобретением оборудования для культурно-познавательного туризма, в том числе для оснащения музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции.

Подробная информация о конкурсах опубликована на сайте регионального комитета по туризму по ссылке, а также будет размещена на сайте правительства Мурманской области в разделе «Меры поддержки» и на портале «Наш Север», сообщает региональное Министерство информационной политики.