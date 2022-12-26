Губернатор Андрей Чибис призвал северян быть осторожными и бдительными в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников одним из ключевых вопросов становятся усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Об этом сегодня на оперативном совещании напомнил губернатор Андрей Чибис.

«Соответствующее поручение я давал в рамках заседания Оперштаба по обеспечению социально-экономической безопасности в Мурманской области. А в рамках антитеррористической комиссии вместе с коллегами из региональных ведомств: УМВД, УФСБ, МЧС и Управления Росгвардии мы подробно обсудили работу как в общественных местах, так и на критически важной инфраструктуре», – сообщил глава региона.

Также Андрей Чибис обратился ко всем северянам.

«Пожалуйста, не забывайте обо всех мерах безопасности, особенно при использовании пиротехники. Пусть новогодние каникулы принесут вам только радость и возможность провести много времени с близкими. Также не забывайте о бдительности, – при обнаружении подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь на номер 112», – призвал глава региона.

О мерах, принимаемых в регионе для безопасности населения в период новогодних каникул, доложил заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Эрик Хисматуллин.

Он проинформировал, что к обеспечению безопасности в период праздничных мероприятий помимо правоохранительных органов (УМВД, УФСБ, Росгвадия) задействуются представители военной полиции Северного флота, частные охранные организации, добровольные народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности. Реализуется комплекс оперативно-розыскных, профилактических и практических мероприятий, а также План первоочередных мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности на территории региона, утвержденный губернатором Мурманской области.

«В этот период особое внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах, в том числе на маршрутах передвижения организованных групп детей. Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Мурманской области обеспечивается сопровождение всех организованных перевозок детей, осуществляются проверки технического состояния автобусов, задействованных для их перевозки, а также инструктажи привлекаемого водительского состава. Все школьные автобусы проверены сотрудниками ГИБДД, нарушений по их техническому состоянию не выявлено», – сообщил Эрик Хисматуллин.

Также принимаются меры и по обеспечению пожарной безопасности. В ходе подготовки к новогодним и рождественским праздникам Главным управлением МЧС России по Мурманской области сформирован перечень из 214 объектов, предназначенных для проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей. На данных объектах в рамках профилактической операции «Новый год» проводятся пожарно-профилактические обследования, противопожарные инструктажи с должностными лицами, отработка действий по эвакуации людей на случай пожара или возможной чрезвычайной ситуации, пожарно-тактические учения. Существенных нарушений, влияющих на безопасность детей и граждан, в учреждениях на сегодняшний день выявлено не было.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сформирован перечень объектов, на которых хранится и реализуется пиротехническая продукция, – здесь должностными лицами Главного управления МЧС России по Мурманской области проводятся надзорно-профилактические мероприятия. Жителям региона регулярно доводится информация по правилам безопасного использования пиротехнических средств.

«В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и происшествия Главное управление МЧС России по Мурманской области и подчинённые подразделения в составе сил постоянной готовности будут приведены в режим функционирования «Повышенная готовность». В период проведения новогодних праздников спланирована необходимая группировка сил и средств. Силы и средства функциональных подсистем и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению готовы», – отметил заместитель губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru