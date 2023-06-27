Губернатор Андрей Чибис призвал северян оказать посильную помощь жителям Белгородской области, которые пострадали от действий ВСУ

В Мурманской области проводится акция по сбору помощи «Север помогает Белгородской области» для жителей, находящихся в пунктах временного размещения. Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис призвал неравнодушных северян присоединиться к акции.

Глава региона отметил, что порядка 90 тысяч жителей Белгородской области сейчас находятся в пунктах временного размещения.

«Люди вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы жизни, оставив всё даже самое необходимое, чтобы спасти себя и своих детей. Эта ситуация не может оставить нас равнодушными», – сказал глава региона.

Гуманитарную помощь принимают в отделениях партии «Единая Россия» во всех муниципалитетах Мурманской области.

Губернатор также отметил, что помощь могут получить и те жители Белгородской области, которые приехали в наш регион. В том числе среди них есть те, кто раньше жил в Мурманской области. Для получения помощи белгородцам необходимо обратиться в приёмную партии «Единая Россия» или в единую службу по телефону 122.

«Северяне никогда не оставались в стороне, когда требовалась помощь и поддержка нашему народу. И я прошу всех оказать посильный вклад мирным жителям, нашим согражданам», – призвал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, требуется самое необходимое: детское питание, питьевая вода, предметы личной гигиены, вещи, продукты и другое. Полный список опубликован в соцсетях Мурманского отделения партии «Единая Россия».

Фото: https://gov-murman.ru