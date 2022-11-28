Губернатор Андрей Чибис призвал северян поучаствовать в акции «Коробка храбрости»

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор сообщил о проведении в Мурманской области традиционной предновогодней акции «Коробка храбрости», организатором которой выступает партия «Единая Россия».

«Коробка храбрости» – это специальный бокс, в котором хранятся небольшие подарки – призы за смелость. Ребёнок, проходящий лечение, может выбрать из коробки любую понравившуюся игрушку. Всех северян призываю помочь нашим детишкам и положить в «Коробку храбрости» подарок», – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в прошлом году однопартийцы, волонтёры и неравнодушные жители Мурманской области собрали в рамках акции более 2500 подарков для детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, боксы установлены во всех муниципалитетах области, а сама акция продлится до 5 декабря.

Всю информацию и адреса для приёма можно узнать на сайте регионального отделения партии.

Все собранные в ходе акции подарки будут направлены в медицинские учреждения области. Каждый ребёнок в новогодние праздники сможет выбрать себе перед медицинскими процедурами понравившуюся игрушку.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13091-severomorsk-prisoedinilsya-k-vserossiyskoy-akcii-korobka-hrabrosti/page,3/