Губернатор Андрей Чибис призвал северян позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию

18 мая в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поднял тему важности прохождения диспансеризации, приведя в пример историю жительницы Оленегорска. Женщина 40 лет была экстренно госпитализирована с тромбом. Врачи спасли её, однако в ходе обследования обнаружили онкологическое заболевание.

«Эта история — ещё одно напоминание, как важно следить за своим здоровьем. Всем, особенно тем, кто переболел ковидом, необходимо проходить диспансеризацию. Своевременное обследование может спасти жизнь», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор призвал жителей Мурманской области ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать возможностью пройти профилактические осмотры в поликлиниках по месту жительства. Также Андрей Чибис обратился к работодателям региона с просьбой не препятствовать сотрудникам в прохождении диспансеризации и создавать для этого необходимые условия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области записаться на диспансеризацию можно любым удобным способом: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

На профилактические медицинские осмотры теперь можно записаться через мессенджер «MAX».

Кроме того, в регионе работает мобильный личный кабинет пациента Мурманской области. Ваша медкарта прямо в телефоне. Дневник здоровья и анкетирование можно заполнить по ссылке.

Для мурманчан работает цифровой помощник Мурманского областного медицинского центра с функцией записи и на диспансеризацию.

