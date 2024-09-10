Губернатор Андрей Чибис призвал северян позаботиться о своём здоровье, сделав прививку от гриппа

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили ход сезонной прививочной кампания против гриппа. Глава региона призвал северян сделать прививку от гриппа, отметив, что вакцинация – лучший способ защитить себя и позаботиться о своих близких.

«Я очень прошу всех трепетно относиться к своему здоровью. Это и ваша защита, и защита всех окружающих. Прививочные пункты уже организованы во всех подведомственных Министерству здравоохранения медицинских организациях», – сказал Андрей Чибис.

В регионе работает 75 пунктов вакцинации взрослого и детского населения.

На сегодняшний день вакцинацию против сезонного гриппа уже прошли порядка 10 тысяч жителей региона. Подробнее о ходе прививочной кампании доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Грипп достаточно серьёзная инфекция, быстро распространяется и опасен своими осложнениями, например, ежегодно в период заболеваемости гриппа отмечается увеличение пациентов с сосудистыми катастрофами (инфарктами и инсультами) – это прежде всего связано с тем, что вирус гриппа способен поражать эндотелий сосудов (их внутреннюю выстилку), вызывая расстройства микроциркуляции, повышение проницаемости сосудистой стенки. Доказано, что своевременно выполненная вакцинация снижает риск развития заболевания более чем на 90%, а в группе лиц старше 60 лет снижает смертность на 80%. Все вакцины – инактивированные, то есть содержат не целый вирус, а лишь его частицы – вирусный антиген, чтобы вызвать иммунный ответ и образование антител. Поэтому применяемые вакцины безопасны и «заболеть от прививки» невозможно в принципе. Благодаря иммунизации в случае встречи с вирусом наступает более быстрое его распознавание и более мощный ответ», – отметил Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для вакцинации взрослого населения используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», для детей и беременных женщин – «Ультрикс квадри».

Всего в эпидсезон 2024-2025 года планируется привить не менее 380 тысяч человек.

«Хотелось бы отдельно отметить, что для взрослого населения предоставлена возможность проведения одномоментной (в один день) вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции», – добавил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/