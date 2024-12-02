Губернатор Андрей Чибис призвал северян принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о старте шестнадцатой благотворительной акции «Новогоднее чудо» и пригласил северян принять в ней участие.

«Добровольцы Единого волонтёрского центра развесили открытки с пожеланиями детей из социальных учреждений Мурманской области на новогодних елях в том числе в ТРЦ «Плазма», универмаге «Волна», фитнес-клубе «XFIT Мурманск». В преддверии новогодних праздников каждый северянин может исполнить заветные желания детей – наших юных жителей, проживающих в детских домах и центрах помощи детям Мурманской области. Я призываю всех поучаствовать в этом мероприятии», – сказал Андрей Чибис.

В проекте участвуют 422 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья.

Исполнить мечты маленьких северян, передав подарки, можно до 20 декабря, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/