Губернатор Андрей Чибис призвал северян участвовать в конкурсе «Лидеры России»

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что Мурманская область вошла в топ-10 среди российских регионов по количеству заявок на участие в конкурсе «Лидеры России».

«Приятно ещё раз отметить, что в нашей области столько инициативных и активных северян. Я хочу пожелать успехов и удачи нашим жителям. Обязательно участвуйте, уверен, у вас все получится, тем более что уровень активности уже очень достойный!», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило уже более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства.

Подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.