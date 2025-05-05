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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис призвал северян участвовать во всероссийских конкурсах «Знай наших» и «Дальний Восток – Земля приключений»

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Андрей Чибис рассказал о конкурсах «Знай наших» и «Дальний Восток – Земля приключений», условиях участия и предоставляемых возможностях.

«Конкурс растущих брендов «Знай наших», организованный по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс», поддерживает и продвигает российские бренды. Напомню, что в рамках Международного арктического форума была отдельная сессия с участием заместителя руководителя администрации президента Максима Станиславовича Орешкина, где говорили о значимости региональных брендов. Этот конкурс – возможность получить известность и финансовую поддержку. Приглашаю предпринимателей принять участие. Сбор заявок продлится до 15 мая», – обратился к северянам Андрей Чибис.

Заявки принимаются на платформе знайнаших.аси.рф по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Дополнительно предусмотрены специальные номинации от партнёров.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

«Также хочу рассказать о всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений», организованном по поручению Юрия Петровича Трутнева, который с этого года будет распространяться и на Арктику. Этот конкурс фильмов о путешествиях также предоставляет отличную возможность получить федеральную поддержку и рассказать о нашем славном регионе. Главный приз составит 3 млн рублей. Сбор заявок начался 1 мая и продлится до 15 января 2026 года», – сказал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в номинациях этого сезона – «Пешее путешествие», «Водное путешествие», «Зимнее путешествие» и «Арктическое путешествие». Подать заявку и ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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