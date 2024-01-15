Губернатор Андрей Чибис призвал северян заявить свои инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени»

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманский области Андрей Чибис призвал северян принять участие и подать свою идею или проект к всероссийскому форуму Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приём идей будет идти до 31 января на сайте идея.Росконгресс.рф по направлениям: развитие экономики и предпринимательства; качество жизни населения; пространство для жизни; эффективное государство; экономика данных и цифровые решения; технологическое развитие; эффективный труд и образование.

«Предложить идею может любой, главное, чтобы идея была направлена на развитие нашей страны, родной области или своего города. Лидеры получат возможность рассказать о своих предложениях Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Прошу всех: предлагайте свои идеи, дорабатывайте их совместно с экспертами и наставниками и получайте всестороннюю поддержку от государства и бизнеса», – сказал Андрей Чибис.