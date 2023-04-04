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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис призвал со всей ответственностью подойти к подготовке прохождения паводков и весеннего половодья

Вчера в рамках оперативного совещания в региональном правительстве рассмотрели готовность к прохождению паводков и весеннего половодья в Мурманской области в этом году.

«В рамках превентивных мероприятий задействовано почти 5 тысяч человек, более 1100 единиц техники, 65 плавательных средств и 6 единиц авиатехники. Также ситуация мониторится с помощью 42 гидрометеорологических постов и 22 автоматических гидрологических комплексов. Кроме того, в прошлом году мы отремонтировали и заменили ряд технических элементов сооружения на реке Роста и провели там гидродинамическую промывку труб подземного коллектора», – сообщил Андрей Чибис.

Заместитель губернатора – министр региональной безопасности Артём Долгов отметил, что по данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды половодье в Мурманской области ожидается на 2-5 дней раньше обычных сроков.

«Переход к среднесуточной температуре воздуха в положительные значения прогнозируется на конец апреля, вскрытие рек предполагается во второй декаде мая, а прохождение максимальных уровней половодья – во второй половине мая. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период в марте проведена проверка готовности сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС на территории региона. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. В целом Мурманская область готова к выполнению задач по безаварийному прохождению паводкоопасного периода весной 2023 года», – сообщил Артём Долгов.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа представила доклад о мероприятиях, реализуемых региональным природоохранным ведомством в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья.

Так, начиная с апреля, будет проведён комиссионный осмотр не менее 30 водных объектов, расположенных на территории Мурманска, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты.

«Реке Роста, протекающей в промышленной зоне областного центра, частично – в закрытых подземных системах, будет уделено особое внимание. Запланировано проведение выездных обследований. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования», – отметила Зинаида Середа.

Также министерством на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия с целью установления фактов незаконных «врезок» в системы водоотведения.

В 2022 году в целях улучшения характеристик закрытой части русла реки Роста проведена гидродинамическая промывка труб подземного сооружения, оборудованного на русле, а также осуществлены ремонт и замена ряда технических элементов коллектора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис отметил, что с учётом выпавшего снега этой зимой, а его количество составляет 70 – 110% от нормы на севере области и 80–149% от нормы в центральных и южных районах, а также непредсказуемого температурного режима, региональные и муниципальные власти должны со всей ответственностью подойти к прохождению паводков и весеннего половодья в Мурманской области.

«Я прошу прежде всего Министерство региональной безопасности, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, а самое главное – глав администраций муниципальных образований обратить самое пристальное внимание и предпринять все необходимые меры для предотвращения вероятных рисков. Пожалуйста, извлекайте из опыта прошлых лет выводы, делайте все заранее, а не в последний момент. Глав администраций прошу особое внимание уделить уборке снега в границах населённых пунктов, в том числе во дворах. Определите зоны подтопления исходя из самого критичного сценария. Наша задача – максимально минимизировать риски подтоплений внутри населенных пунктов», – подчеркнул глава региона.

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