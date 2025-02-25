Губернатор Андрей Чибис призвал ветеранов СВО регистрироваться на региональную программу «Герои Севера»

В Мурманской области на портале «Наш Север» открыта регистрация на программу «Герои Севера». Это новый проект для участников СВО, которые хотят получить знания и навыки для работы в госуправлении, бизнесе и общественных организациях. Вчера на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис призвал участников специальной военной операции принять активное участие в проекте.

«Напомню, региональный проект «Герои Севера» является продолжением федеральной программы «Время Героев», который появился по поручению Президента. Регистрация и приём заявок открыты на портале «Наш Север». Всех приглашаю регистрироваться, это возможность для участников СВО продолжать карьеру в гражданской жизни, в государственном управлении, в общественной деятельности после Победы. Уверен, что проект будет очень полезный для наших ребят, наших защитников», – сказал губернатор.

Напомним, задачи программы – интегрировать в гражданскую службу людей, стоящих на страже России, и дать им возможность продолжить миссию служения Родине, дать комплексные знания, необходимые для работы в органах публичной власти, выработать необходимую для гражданской службы управленческую и психологическую компетентность, развивая существующие ценностные установки.

Участников ждут практические знания от наставников: руководства региона, общественных деятелей, руководителей предприятий.

Окончание регистрации – 31 марта.

Дополнительную информацию можно получить на портале «Наш Север», на «горячей линии» +7(911)304-84-51 (пн-пт с 9.00-17.00), а также по электронной почте: hr@geroi-severa.ru.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242367%2Fwall-220884459_1986