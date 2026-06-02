Губернатор Андрей Чибис призвал жёстче контролировать сроки и качество дорожных работ

Вчера на оперативном совещании обсудили ход дорожной кампании в Мурманской области. Работы ведутся по национальному проекту, народной программе «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО. Губернатор Андрей Чибис потребовал доложить о запуске дорожных работ по контрактам, а также проведению гарантийных и ямочных работ на проблемных участках, возникших по итогам зимнего периода.

Как сообщила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, все подрядчики вышли на объекты в срок, некоторые даже раньше, чем прописано в контрактах. Ряд работ по контрактам этого года уже завершён, ведётся приёмка, часть объектов в высокой степени готовности.

«Не завершён ямочный ремонт. На федеральных дорогах – 83% исполнение, завершим 3 июня. На региональных трассах по югу – выполнение 100%. Центр – 33%. 42% на севере, на востоке – 29%. Основная причина – погодные условия: низкие температуры, осадки, снег. Также повлияла смена подрядчика. По муниципалитетам общий процент выполнения – 61%. Завершаются работы в Ловозерском, Ковдорском, Печенгском, Терском, Кольском округах, Мончегорске, Апатитах, Александровске и Мурманске. Еще одна важная причина – продолжение обследования, выявляются дополнительные дефекты и растут объемы ремонта. В рамках гарантийных работ также продолжаются работы в Североморске, Мурманске, Апатитах и Александровске. Основной объём планируем завершить до 10 июня, в Ковдоре и Мончегорске допобъёмы при повторном обследовании – стараются завершить до 22 июня», – сообщила Юлия Полиэктова.

Губернатор подчеркнул, что важно жёстко контролировать сроки и качество проведения работ, требовать от заказчика соблюдать требования безопасности. В качестве примера глава региона привёл работы на Кольском мосту.

«Как водитель я езжу регулярно и вижу ремонт большими картами – сегодня одни, на следующий год по гарантии другие, еще через год– третьи. И очевидно, что если объём такой большой, то ехать невозможно, во что превращается мост? Я категорически не согласен с проведением такого объёма работ картами. Нужно действовать, как на Подгорной – сразу срезать весь объём дефектного полотна и переделывать полностью. Второе – безопасность. На том же мосту вижу всего один знак о проведении работ, прикрытый мешками. Коллеги, это огромный мост, поток машин в обе стороны. Нужно ставить надлежащие, читаемые знаки! Нужно потребовать от заказчика и подрядчика нормального отношения к водителям – поставить световую конструкцию, увеличить количество оповещения о работах, чтобы было четко понятно, где притормозить. Разбирайтесь с этим вопросом юридически, заставьте сделать работы, как на Подгорной – за счёт подрядчика полностью переделать участок. И главное – соблюдение установленных сроков – и по подготовительным работам, и по основным. Будьте крайне внимательны и относитесь максимально жестко», – подчеркнул глава региона.

Глава города Мурманска Иван Лебедев подчеркнул, что в муниципалитете также активно продолжаются дорожные работы. Возникающие в процессе эксплуатации дефекты в течение гарантийного срока устраняются подрядчиками за их счёт. 27 мая завершены работы по замене 14 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Подгорной. Также завершены ямочные ремонты на проспекте Ленина.

«Изначально у нас было 3200 квадратных метров для ремонта, после допобследования – 3600 кв. метров. После дождей и негативных погодных условий добавилось еще – стало 4100 кв. метров. Подрядчик выполнит гарантийные работы до 15 июня. Продолжаются обследования. Разрешите УДХ продлить срок до 1 июля. На перекрестке Кольского и Морской работы полностью завершены подрядчиком. От Кирова до Ленина клали асфальт на горячую, сегодня завершают укладку основной дороги. Из 33 запланированных участков работы ведутся уже на 22», – сообщил Иван Лебедев.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что увеличение сроков до июля – неприемлемо, а обследования необходимо проводить постоянно и оперативно устранять выявленные недостатки. Особенно глава региона обратил внимание на загруженные участки – железнодорожный переезд на Подгорной, участок вблизи улицы Рогозерской.

«Коллеги, у нас беспрецедентно выросло количество подрядчиков, высокая конкуренция. Но при этом мы не везде начали работы. Это неприемлемо – они должны делать это быстро, ловить все подходящие дни. Обследования в том числе нужно вести в режиме онлайн и использовать для этого служебный транспорт с имеющимися видеорегистраторами и оперативно устранять, не дожидаясь следующего сезона. Проблемы будут появляться и в июле, и в августе – и что, мы будем ждать до следующего года? Никакого 1 июля у вас нет. Критический срок – 20 июня. В ближайшую к этому дню оперативку доложите мне результаты устранения имеющихся недостатков, ход реализации контрактов по кампании этого года. И если видите, что какие-то проблемные участки не заложены, или они стали проблемными уже после того, как мы запланировали работы – подходите, будем искать средства, чтобы решить вопрос. В том числе необходимо активно проводить работу с теми компаниями, кто отвечает за эти участки дороги», – сказал глава региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32492&page=7