Губернатор Андрей Чибис призывает поддержать Мурманск в голосовании за Молодёжную столицу России

8 декабря Росмолодёжь запустила голосование за выбор Молодёжной столицы России в 2024 году. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в числе 5 претендентов – город-герой Мурманск.

«Уверен, мы достойны получить это звание. Хочу обратиться к каждому – к северянам, гостям региона, всем, кто планирует посетить Кольское Заполярье. Итог будет зависеть от количества голосов, которое получат претенденты на высокое звание. Отдать свой голос за Мурманск можно до 20 декабря. Я очень прошу всех к этому подключиться, поддержать Мурманск в качестве Молодежной столицы России», – подчеркнул глава региона.

Проголосовать может каждый житель России на сайте Росмолодёжи по ссылке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победителя назовут 22 декабря на площадке выставки «Россия» в финале премии «Время молодых».

Он на целый год получит почетный статус, право проведения значимых мероприятий Росмолодежи, федерального грантового конкурса, экспертную поддержку для реализации проектов.

Фото: https://gov-murman.ru