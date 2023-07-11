Губернатор Андрей Чибис: «Процесс получения социальных услуг должен быть комфортным для пользователей»

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос о реализации и видах стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания в регионе. Губернатор подчеркнул, что процесс получения таких услуг должен быть комфортным для пользователей.

В ходе доклада министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что на сегодняшний день более 13 тысяч человек ежегодно становятся получателями социальных услуг, а система социального обслуживания населения в нашем регионе в настоящее время включает 49 поставщиков социальных услуг, из которых 22 – государственные. Получателям услуг доступны все формы социального обслуживания: стационарное, полустационарное, социальное обслуживание на дому.

Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области члены семей участников СВО получают такие услуги в приоритетном порядке.

«Для членов семей участников СВО, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, такие услуги в стационарной и полустационарный форме, а также на дому оказываются вне независимости от состава семьи и без учета уровня доходов. В настоящее время 35 человек из числа близких родственников военнослужащих получают социальное облуживание на бесплатной основе, в том числе 7 детей-инвалидов», – сказал Андрей Чибис.

Социальные услуги в стационарной форме оказывают 11 госорганизаций и 1 негосударственная (частный пансионат «Август»), а получателей услуг – более 2000 человек.

«С одной стороны, это очень значительная цифра, но мы отдаём себе отчёт в том, что какие бы условия мы не создавали в организациях социального обслуживания, всё-таки для человека гораздо важнее и комфортнее находится в домашних условиях. Ведь ни что так не помогает человеку, как тепло и забота его родных. Поэтому акцент в последние годы делается на развитие именно стационарозамещающих технологий и применение их во всех возможных формах», – подчеркнул министр.

Применение подобных технологий позволяет обеспечить возможности получения гражданами пожилого возраста и инвалидами квалифицированного ухода и поддержки по месту жительства, в привычной для них обстановке, без помещения в стационарные организации. В общей сложности социальные услуги на дому ежегодно получают около 6500 человек. Также Сергей Мякишев подробно рассказал о видах и преимуществах стационарозамещающих технологий. Наиболее востребованная форма – «Надомные сиделки». В первом полугодии текущего года такую услуг получают более 1000 человек. Для северян, которые осуществляют уход за пожилыми и инвалидами, в учреждениях социального обслуживания населения действуют школы по уходу, в которых родственников как в формате индивидуальных консультаций, так и в режиме онлайн обучают навыкам ухода.

Ещё одним видом стционарозамещающих технологий министр назвал пункты проката, где пожилым людям и инвалидам выдаются во временное пользование технические средства реабилитации. Также на территории региона реализуется технология «Возмездная опека совершеннолетних недееспособных граждан», которая подразумевает выплату опекуну ежемесячного вознаграждения в размере 17680 рублей. Большим спросом, особенно в летний период, пользуется упрощенная процедура временного помещения человека в стационарные организации социального обслуживания. Для инвалидов с ментальными отклонениями в госучреждениях реализуется технология «Тренировочная квартира», которая позволяет на практике закрепить навыки и умения, необходимые для самообслуживания и самостоятельного проживания. Услуги, направленные на сохранение здоровья и поддержание активного долголетия, в полустационарной форме предоставляют 10 социально-реабилитационных отделений.

Также Сергей Мякишев упомянул о межведомственных программах, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых северян. Участниками таких мероприятий ежегодно становятся более 1200 человек. Для обслуживания получателей социальных услуг в сельской местности и отдаленных населённых пунктах в регионе сформированы «Мобильные бригады», услугами которых в этом году воспользовались более 500 человек. Также министр затронул тему участия учреждений в проектной, грантовой деятельности и финансовую поддержку градообразующих предприятий, различных фондов и организаций. Работа в этом направлении позволяет учреждениям реализовывать социально значимые проекты.

«За последние 3 года учреждениями социального обслуживания привлечено почти 28 миллионов рублей внебюджетных средств от грантовой деятельности. 15 передовых технологий работы, применяемых учреждениями, размещены на информационной платформе «СМАРТЕКА», 9 из них тиражируются в 30 регионах», – отметил Сергей Мякишев.

«Наша задача, чтобы процесс получения услуг в стационарах, полустационарах или срочных социальных услуг на дому был комфортным для пользователей», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершении доклада было озвучено, что развитие и внедрение в работу стационарозамещающих технологий в регионе и предоставление социальных услуг на дому позволило ликвидировать очередность в стационарные организации соцобслуживания. Таким образом потребность северян во всех формах социального обслуживания удовлетворяется в полном объёме.

Фото: https://gov-murman.ru