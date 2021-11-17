Губернатор Андрей Чибис продолжит работу в очном режиме

С 17 ноября, согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными ковидом при условии отсутствия симптомов заболевания. Вчера на заседании межведомственного оперативного штаба прозвучало, что в связи с этим губернатор Андрей Чибис прерывает самоизоляцию и продолжает работу в очном режиме.

«Сегодня в Мурманской области на самоизоляции у нас находится более 2,5 тысячи человек. Соответственно, часть людей, которые переболели ранее, и те, кто прошли полный курс вакцинации, могут с завтрашнего дня возвращаться к обычной жизни, безусловно, соблюдая все меры предосторожности и существующие ограничения, – отметил на заседании межведомственного оперативного штаба Мурманской области по борьбе с коронавирусной инфекцией глава региона. – С учётом постановления, полного курса ревакцинации, отсутствия каких-либо симптомов и наличия отрицательных тестов, с завтрашнего дня (17 ноября – Ред.) перехожу к полноценному режиму работы».

Губернатор добавил, что ситуация в целом в Кольском Заполярье остаётся стабильной, но достаточно напряжённой. Остаются факторы риска в части заболеваемости населения возрастной категории 60+.

«Особое внимание нужно обратить на режим самоизоляции жителей старшего поколения и, конечно, дополнительно мотивировать их сделать прививку. Набор мероприятий уже проведён – это «зелёные коридоры» в прививочных пунктах именно для старшего поколения, но очевидно, что здесь нужны дополнительные мотивационные меры, – подчеркнул Андрей Чибис. – И принципиально важно сделать акцент на вакцинации от сезонного гриппа. Она выросла за последнее время в два раза, но до контрольного показателя нам ещё необходимо двигаться вперёд».

Как сообщили представители Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на заседании межведомственного оперативного штаба, по сравнению с прошлой неделей рост регистрации заболеваемости коронавирусом составил порядка 3%. Снижение случаев отмечено среди лиц от 30 до 49 лет. Максимальным остаётся показатель в возрастной группе населения 60+. Согласно прививочному анализу заболевших COVID-19, только в 4 случаях из 412 зарегистрированных имеется отметка о вакцинации.

Кроме того, Мурманская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов по охвату тестированием на коронавирус. Так, в Кольском Заполярье проводится более 450 тестов на 100 тысяч населения. Согласно новому постановлению, вступающему в силу, норматив будет составлять 300 ПЦР-тестов на 100 тысяч жителей субъекта.

Согласно документу, изменился и срок доставки проб от момента забора – теперь он составляет 24 часа. Исследовать пробу лаборатория должна также в течение 24 часов. Соответственно, выдача результата будет осуществляться не позднее 48 часов.

Что касается заболеваний ОРВИ и сезонным гриппом, то, по информации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, за неделю в регионе зарегистрировано около 9400 случаев. Из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой также следует, что теперь ПЦР-тесты будут проводиться не только для пациентов с пневмонией, но и для всех тех, кто заболел ОРВИ и гриппом. Также транспортные компании будут обязаны проводить дезинфекцию автотранспорта два раза в сутки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на заседании межведомственного оперативного штаба министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что в настоящее время в регионе перепрофилировано под коронавирус 1194 койки. Также в прежнем режиме работают 24 бригады скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад в поликлиниках. Продолжается обеспечение лекарственными препаратами больных как COVID-19, так и ОРВИ и сезонным гриппом.

«В рамках прививочной кампании против коронавируса у нас работают по-прежнему 49 бригад. Мы прилично увеличили темпы вакцинации, и за прошедшую неделю в области вакцинировано более 3,5 тысячи северян. Напомню, что за один визит в прививочном кабинете можно привиться как от сезонного гриппа, так и от коронавирусной инфекции. В целом против COVID-19 в Кольском Заполярье привиты уже более 286 тысяч человек – это свыше 62% от плана», – сказал Дмитрий Панычев.