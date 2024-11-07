Губернатор Андрей Чибис проконтролировал капитальное строительство социально значимых объектов в Мурманске

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценил ход работ по строительству социально значимых объектов в Мурманске. В рабочем объезде также принял участие глава города Мурманска Юрий Сердечкин и представители подрядных организаций.

В числе первых Андрей Чибис посетил строительную площадку 61-квартирного дома на улице Павлова, предназначенного для переселения жителей аварийного фонда и отдельных категорий граждан, в том числе востребованных в регионе специалистов. Внутри здания завершены отделочные работы, а также завершается установка сантехнического оборудования и монтаж системы вентилируемого фасада. Кроме того, рабочими выполнено асфальтирование проездов и парковок, подходят к завершению работы по асфальтированию тротуаров и укладке покрытия детской и спортивных площадок.

Также глава региона проверил, как продвигаются работы по возведению хирургического корпуса онкологического диспансера. В настоящее время подрядчиком выполняются работы по бетонированию плиты перекрытия между 7-м и 8-м этажами, а также армирование, устройство опалубки и бетонирование колонн на 8-м этаже. Кроме того, на объекте проводятся работы по устройству ограждающих конструкций 1-6 этажей из газобетонных блоков и керамического кирпича, а также наружных сетей водоотведения и теплоснабжения.

Далее губернатор проинспектировал строительство многоквартирного жилого дома по улице Полярные Зори. Здание возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также стратегического плана «На Севере – жить». Девятиэтажка на 90 квартир также предназначена для расселения аварийного фонда. Рабочими возведена коробка здания с заполнением оконных проемов и устройством кровли, ведется монтаж лесов для облицовки фасада. Внутри здания выполняется отделка помещений, подрядчик приступил к кладке плитки в санузлах, работы по благоустройству выполнены в полном объеме.

В рамках объезда губернатор Андрей Чибис проконтролировал строительство школы на улице Советской на 500 учебных мест. На данный момент рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, устройством инженерных сетей и вентилируемого фасада. Помимо этого, проводятся работы по облицовке входных групп и благоустройству территории.

На улице Кирпичной в Мурманске появится жилой комплекс из четырех 9-этажных домов. Два из них предназначены для отдельных категорий граждан, еще два – для расселения аварийного жилого фонда. В первом доме выполнено возведение несущих конструкций и перекрытий 4-го этажа, аналогичные работы проводятся на втором этаже дома. Во втором доме возведен цокольный этаж, проведены работы по устройству несущих конструкций и перекрытия первого этажа, возводится лифтовая шахта. Для одного из домов, предназначенных для расселения аварийного фонда, разработан котлован, также ведется армирование плиты фундамента. В другом доме выполнена разработка котлована до скальных пород.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» и президентского нацпроекта «Культура» на улице Аскольдовцев строится Центр культурного развития. В настоящее время подрядчик проводит работы по армированию и бетонированию колонн, перекрытию технического чердака, устройству кирпичных перегородок ограждающих конструкций из газобетонных блоков. Также на объекте прокладываются сети инженерно-технического обеспечения.

Подводя итоги рабочего объезда, Андрей Чибис подчеркнул, что работы на большинстве строительных объектов ведутся в соответствии с ранее установленными сроками. Вопросы, которые возникают по ходу строительства, будут оперативно решаться в рамках рабочих совещаний с профильными ведомствами.

«В ближайшем времени в Мурманске появится много новых объектов. На рабочих совещаниях мы рассмотрим вопросы, которые возникли во время посещения строительных площадок. Я регулярно наблюдаю за тем, что происходит на объектах, в режиме онлайн, но важно приезжать сюда, разговаривать со строителями. В этом году северян ждет вручение ключей от квартир в тех домах, по которым все вопросы решены. Наша задача – быстро реагировать на возникающие вопросы и находить пути их решения на уровне регионального министерства строительства», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, что в Мурманске также продолжаются работы по строительству жилого многоквартирного дома по улице Зеленой. На объекте в полном объеме выполнена забивка свай, подготовлено основание, ведется устройство подбетонки под плиту фундамента.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё один дом на 4 этажа и 128 квартир возводится на улице Успенского. Он будет предназначен для переселения из аварийного жилфонда и предоставления детям-сиротам. В полном объеме уже готовы 2 и 3 секции. В 1-й и 4-й секциях завершаются внутренние отделочные работы. В части благоустройства уложен асфальт на территории двора, в том числе оборудована парковка. Также ведется подготовка под асфальтирование пожарного проезда и завершаются работы по облицовке фасада 4-й секции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/