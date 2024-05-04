Губернатор Андрей Чибис проконтролировал строительство социально значимых объектов в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 3 мая посетил десять объектов в Мурманске, которые в данный момент находятся в стадии строительства. В объезде также приняли участие министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

«Мы объехали сегодня практически все стройки, которые идут на территории города Мурманска. Конечно, прежде всего это жилье, которое строится для переселения людей из аварийного жилья и для предоставления молодым специалистам и детям-сиротам. А также социальные объекты и школы. Мы регулярно в режиме «онлайн» сбиваемся с коллегами из министерства строительства вместе с курирующим заместителем и эти вопросы расшиваем. Но было на отдельных площадках, за что поругать подрядчика, а были подрядчики, которых я искренне похвалил», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В числе первых глава региона посетил площадку строительства многоквартирного жилого дома на улице Бондарной. Четырёхэтажный дом предназначен для переселения мурманчан из аварийного жилфонда. В настоящее время уже возведена «коробка» здания, ведутся работы по утеплению фасада, устройству кровли и внутренних инженерных сетей.

На улице Павлова продолжается строительство дома. В настоящее время производятся работы по устройству кровли 6-этажной части, а также кладка наружных стен и внутренних перегородок с 4-го по 9-й этажи. Рабочие заканчивают армирование монолитных конструкций перекрытия лифтовой шахты, ведут монтаж систем отопления, водопровода и канализации.

В рамках реконструкции хирургического корпуса онкологического диспансера подрядчиком уже выполнены работы по устройству котлована и защите сетей водоотведения, каркаса и стен подвала, забетонированы части колон 1-го и 2-го этажей, а также части перекрытий 2-го и 3-его этажей. В настоявшее время выполняются работы по устройству опалубки перекрытия 2-го и 3-его этажей, армирование и монтаж опалубки лифтовых шахт и колонн 1-го и 2-го этажей. Строительные работы, к которым привлечено порядка 100 человек, ведутся в две смены.

Жилой комплекс из четырех 9-этажных домов появится на улице Кирпичной. Два из них предназначены для отдельных категорий граждан, ещё два – для расселения аварийного жилого фонда. Уже выполнены работы по организации строительной площадки и завершён вынос сети АО «МОЭСК». Сейчас выполняются работы по подготовке основания в котловане дома №1, а в котловане дома №2 ведётся работа по зачистке основания после проведения буровзрывных работ, а также выполняются работы по выносу сетей канализации.

На улице Полярные Зори в Мурманске продолжается строительство ещё одного дома. Здание возводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также стратегического плана «На Севере – жить». Девятиэтажка на 90 квартир также предназначено для расселения аварийного фонда. В настоящее время подрядчик выполняет работы по армированию плиты перекрытия между 2-ым и 3-им этажами.

По нацпроекту «Культура» на улице Аскольдовцев строится Центр культурного развития. Здесь выполнены работы по демонтажу существующих инженерных сетей, устройству временных сетей ливневой канализации, разработке котлована, устройству свайного поля здания и здания склада. Также производится монтаж и гидроизоляция фундаментных ростверков, армирование колонн здания. В настоявшее время выполняются работы по сборке армокаркаса и бетонированию колонн первого этажа.

В рамках объезда губернатор Андрей Чибис проконтролировал строительство школы на улице Советской. Работы активно ведутся во всех блоках. В блоке «А» рабочие выполняют кладку кирпичных стен, монтаж перекрытий и воздуховодов, устанавливают системы теплоснабжения, электроснабжения и освещения. На блоке «Б» ведутся работы по кладке кирпичных стен и перегородок 1-го и 2-го этажей. На блоке «В» подрядчик возводит внутренние стены и перегородки 1-го этажа. Также выполняются работы по устройству кровли и каркаса 3-го этажа. На участке под размещение стадиона продолжается разработка грунтов.

«Благодаря системным решением и поддержке, которую город имеет от губернатора, количество объектов в городе, на которых сейчас ведутся работы, постоянно растёт. Один из ключевых вопросов – это создание новых условий комфортных для проживания мурманчан. Поэтому сейчас в разной степени готовности находятся порядка 10 домов по всему городу. Наш ключевой объект – это новая школа на улице Советской. Работы идут активно. В рамках строительства нового культурного центра на улице Аскольдовцев все строительные работы должны быть завершены в конце этого года», – подчеркнул глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Ещё одно учебное заведение, строящееся в Мурманске, – школа в переулке Казарменном, рассчитанная на 800 мест. Здесь завершены работы по выносу из пятна застройки сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В настоящее время выполняются буровзрывные работы под основное здание школы и стадион, а также работы по устройству подпорных стен.

«Одна школа должна быть в этом году сдана, вторая – в следующем. Но строек без сложностей не бывает. И поэтому на ряде площадок был очень жёсткий разговор с подрядчиками. Но, тем не менее, мы уже приняли необходимые решения. Понятно, что есть много вопросов, связанных с ростом цен на строительные материалы, которые были в том числе в прошлом году. Были сложности с бетоном, связанные с дефицитом цемента. Но мы понимаем прекрасно, что каждый строительный объект – это постоянно оперативное решение тех или иных вопросов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё один дом на 4-е этажа и 128 квартир строится на улице Успенского. Он будет предназначен для переселения из аварийного жилфонда и предоставления детям-сиротам. В настоящее время подрядчиком выполняется возведение внутренних и наружных стен двух секций 3-го этажа, завершается возведение стен ещё двух 2-го этажа, а также прокладка внутренних инженерных сетей.

В рамках плана «На Севере – жить» в Мурманске идёт восстановление объекта культурного наследия регионального значения – кинотеатра «Родина», построенного в 1948 году. Здесь будет создан культурно-образовательный центр. В настоящее время полностью выполнены предусмотренные подготовительные работы, выполняются демонтажные работы, идёт ремонт фундаментов.

«Такие объезды – это, наверное, самая важная работа, потому что из кабинета далеко не все видно. Все вопросы оперативно решаются. Наверное, самый сложный объект на данный момент – это кинотеатр «Родина». Но у нас здесь довольно серьезная местная подрядная организация. Она уже выполнила комплекс защитных мероприятий на самом старте, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объекта», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Строительство социально значимых объектов находится на особом контроле губернатора Андрея Чибиса. По итогам объезда глава региона дал соответствующие поручения курирующим ведомствам и региональному министерству строительства, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

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