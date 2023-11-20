Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 17:00
Губернатор Андрей Чибис проведет в соцсетях «прямую линию» с жителями Мурманской области 22 ноября
В среду, 22 ноября, губернатор Андрей Чибис вновь проведет «прямую линию» с жителями Мурманской области.
Онлайн-трансляция будет доступна на странице главы региона «ВКонтакте», а также в «Telegram-канале».
Вопросы можно оставлять под постами с анонсами в соцсетях губернатора, а также отправлять через платформу обратной связи.
Начало «прямой линии» в 18 часов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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