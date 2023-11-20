Губернатор Андрей Чибис проведет в соцсетях «прямую линию» с жителями Мурманской области 22 ноября

В среду, 22 ноября, губернатор Андрей Чибис вновь проведет «прямую линию» с жителями Мурманской области.

Онлайн-трансляция будет доступна на странице главы региона «ВКонтакте», а также в «Telegram-канале».

Вопросы можно оставлять под постами с анонсами в соцсетях губернатора, а также отправлять через платформу обратной связи.

Начало «прямой линии» в 18 часов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru