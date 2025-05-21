Губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с предпринимателями региона

27 мая в 11.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт встречу с представителями регионального бизнеса. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

В ходе встречи пройдёт обсуждение основных тенденций государственной поддержки и развития предпринимательства в Мурманской области, также предприниматели смогут задать интересующие вопросы и пообщаться с главой региона.

Встреча состоится в 11 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5 (Центр управления регионом Мурманской области).

Для участия в мероприятии обязательна регистрация. Оставить заявку можно по ссылке: https://встречамсп2025.рф/.

Количество мест ограничено.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/