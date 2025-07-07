Губернатор Андрей Чибис провел двустороннюю встречу с председателем комитета по ветеринарии Мурманской области Алексеем Касаткиным

Губернатор Андрей Чибис встретился с председателем комитета по ветеринарии Мурманской области Алексеем Касаткиным. Глава региона вручил руководителю комитета ведомственную награду — благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Во время диалога стороны обсудили вопросы рыбного промысла и ветеринарного контроля.

«Рыболовная отрасль остаётся стратегически важной для области. Несмотря на существующие сложности, мы тщательно контролируем все аспекты – от правового регулирования до экологической безопасности. Наша водная территория ранее была подвержена рискам заболеваний, но благодаря ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы на рынок выпускается качественная и безопасная продукция», — подчеркнул губернатор.

Как отметил глава комитета по ветеринарии, такого результата удалось достигнуть в том числе, благодаря регулярному мониторингу Государственной ветеринарной службы Мурманской области эпизоотической ситуации в водоемах Кольского полуострова. Так, за время работы рыбоучётного заграждения на реке Кола в 2024 году учтено 715 экземпляров анадромных мигрантов атлантического лосося. Погибшей или погибающей рыбы в районе размещения отмечено не было.

«Территория наша в целом благополучна по особо заразным болезням животных. Мы работаем над этим очень тщательно, в прошлом году у нас было вакцинировано 40 тысяч животных, 18 тысяч из них вакцинировали против бешенства. В лабораториях провели 35 тысяч исследований на соответствие продукции техническому регламенту», — поделился итогами работы Алексей Касаткин.

Также руководитель регионального комитета по ветеринарии рассказал о профилактике появления животных без владельцев. За 2024 год стерилизовано около тысячи собак. Кроме того, пристальное внимание уделяют чипированию домашних животных. Сейчас в базе находятся порядка 6000 четвероногих. За отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность. В прошлом году возбуждено 350 дел об административных правонарушениях, из них 137 - за отсутствие регистрации животных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549890/#&gid=1&pid=2