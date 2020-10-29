Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Спектр вопросов, с которыми северяне обратились к главе региона, в основном касался сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, житель города Мурманска Олег Сафронов пожаловался на работу управляющей компании ООО «Севжилсервис». В многоквартирном доме по улице Чумбарова-Лучинского, 32/3 в течение года протекает старая кровля.

Андрей Чибис отметил, что даст поручение руководителю областной Государственной жилищной инспекции оперативно разобраться с ситуацией, провести проверку компании и проконтролировать проведение ремонтных работ в доме.

С подобной проблемой столкнулась мурманчанка Анна Лаптева, проживающая по улице Володарского, 2/12. В 2019 году по региональной программе капитального ремонта обновили фасад жилого здания, этим летом начали ремонтировать прохудившуюся крышу. Однако в период производства работ произошло залитие квартир и намокание свежевыкрашенных стен дома.

Глава региона назвал недопустимой ситуацию, когда при протекающей крыше сначала выполняются фасадные работы, и пообещал взять ситуацию под личный контроль.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди прочих вопросов, поднятых на встрече северянами, – замена изношенных водонагревателей и предложение о создании в Мурманской области института Уполномоченного по правам собственников помещений в многоквартирных домах.

«Подобный формат работы с населением через общественные приемные позволяет прорабатывать и решать личные вопросы каждого обратившегося гражданина. Но в период пандемии коронавируса проводить чаще подобные встречи, к сожалению, невозможно. Обратиться ко мне с проблемой, которую по каким-то причинам не могут или не хотят решать руководители на местах, всегда можно, используя различные каналы связи, в том числе аккаунты в социальных сетях», – комментируя итога приема граждан, сказал Андрей Чибис.