Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ

По поручению Президента Российской Федерации губернатор Андрей Чибис сегодня провёл личный приём граждан. Вопросы, с которыми северяне обратились к главе региона, касались жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, культуры и спорта.

Так, Наталья Новопольцева приехала на приём к главе региона из ЗАТО Видяево. Женщина рассказала о неудовлетворительном состоянии кровли и фасада пятиэтажного дома №18 по улице Заречная. По её словам, здание 1980 года постройки ни разу не ремонтировалось.

«В доме проживает много семей участников СВО, многодетные семьи. Прошу от лица всех жителей включить дом в план ремонта на следующий год. Фасад плиточный, очень ветхий, также протекает кровля. Конечно, это доставляет дискомфорт», – обращаясь к губернатору, сказала Наталья Новопольцева.

Андрей Чибис отметил, что создание комфортных условий для жизни военнослужащих и их семей – одна из приоритетных задач правительства Мурманской области. И сказал, что вопрос, с которым обратилась северянка, в ближайшее время будет направлен в профильное министерство.

«Дам поручение руководителю областного Минстроя Алексею Грачикову скорректировать план капремонта и в опережающем порядке выполнить все работы», – ответил Андрей Чибис.

Мурманчанин Геннадий Сюрин обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в проведении ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе дома №35/1 по ул. Академика Книповича, где проживает пожилая мама заявителя.

Губернатор отметил необходимость включения данной дворовой территории в план ремонта на следующий год. Вопрос о замене дорожного покрытия проезда в границах придомовых территорий от дома 35/1 до дома 65 по улице Академика Книповича будет рассмотрен в администрации Мурманска.

Заслуженный тренер России, тренер-преподаватель Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Игорь Ветчинов на встрече с губернатором поднял вопрос об издании книги о людях, внесших значительный вклад в развитие спорта в Мурманской области.

«В следующем году мы будем отмечать юбилейный Праздник Севера. 90 лет – это важная дата! Считаю, что необходимо сохранить историю и издать книгу. Нужно рассказать северянам о становление спорта в регионе, о ветеранах спорта и работниках сферы физической культуры и спорта, о первом празднике Севера», – сказал Игорь Ветчинов.

«Полностью поддерживаю вашу инициативу. Нужно только найти хорошую творческую команду, которая бы провела эту кропотливую работу, потому что времени остаётся не так много», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/