Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
29 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел личный приём граждан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главе региона напрямую задали вопросы жители разных муниципалитетов.
Житель Дровяного обратился с предложением о создании новой спортивной площадке в микрорайоне. До встречи с губернатором он смог собрать инициативную группу, подписи жителей и подал заявку в программу «На Севере – твой проект».
«Население микрорайона растёт, много детей и молодёжи, а открытого, современного спортивного объекта – нет. Поэтому площадка очень нужна. В нашем проекте – многофункциональное пространство: тренажёры, баскетбольное и футбольное поле, воркаут-зона. Я за то, чтобы развитие спорта в регионе было на должном уровне», – отметил северянин.
Губернатор подчеркнул, что решение подать заявку в программу – очень правильное.
«Мы как раз на днях объявили о продлении приёма заявок до 15 декабря. Кроме того, в этом году планируем увеличить финансирование программы – в прошлом году на неё выделяли 200 млн рублей, в этом году будет 300 млн рублей. В любом случае возьмём инициативу на контроль», – отметил глава региона.
Жительница Мончегорска выступила от лица группы учеников Лицея имени В.Г. Сизова с просьбой о благоустройстве спортивного поля на территории.
«Спасибо за такую масштабную поддержку наших образовательных учреждений. Мы участвовали в программе «Арктическая школа», по другим программам обновляются пространства в школах, детсадах. Недавно в лицее открыли площадку для подготовки к сдаче норм ГТО, но осталось ещё спортивное поле», – отметила северянка.
Губернатор также рассказал заявительнице о возможности получить финансирование по программе «На Севере – твой проект». «Это отличный инструмент. Заявка подаётся на портале «Наш Север» как раз от лица инициативной группы, верифицируется, проходит этап голосования. Со своей стороны также возьмём на контроль», – отметил губернатор.
Тренер из Заозерска рассказала, что благодаря плану «На Севере – Жить!» и программе реновации ЗАТО населённый пункт активно благоустраивается.
«Идут ремонты, сделали дороги, устанавливают детские и спортивные площадки, бассейн долгожданный, ФОК. В домах стали делать капремонты. Хотелось бы, чтобы и наш дом на улице Колышкина также включили в план», – отметила заявитель.
Андрей Чибис ответил, что вопрос рассмотрят, предварительно обозначив включение в следующий план ремонта на 2027 год.
Сотрудница Мурманского арктического университета обратилась с просьбой о создании в вузе комнаты матери и ребёнка. Девушка работает и одновременно учится в МАУ.
Губернатор отметил, что проект создания такого пространства в вузе уже реализуется: помещение на улице Егорова отремонтировано, ожидается поставка и монтаж мебели и оборудования. Открытие планируют в январе. Отметим, комнаты для родителей с детьми начали создаваться в образовательных учреждениях региона по программе «На Севере – малыш» плана «На Севере – Жить!».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556221/#&gid=1&pid=1