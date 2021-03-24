Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента Российской Федерации

По поручению Президента России губернатор Андрей Чибис сегодня провёл личный приём граждан. Вопросы, с которыми северяне обратились за содействием в их решении, касались социальной и жилищно-коммунальной сферы.

Наталья Изотова работает в Центре социальной поддержки населения. Мурманчанка предложила предоставлять женщинам до 26 лет, имеющим временную регистрацию на территории Мурманской области, ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет. Сейчас по закону женщины имеют право на получение социальной выплаты лишь при наличии постоянной регистрации. Так, 38 семьям было отказано в поддержке, из них у 15 временная регистрация по единственному месту жительства.

Губернатор поблагодарил Наталью Изотову за правильную инициативу и неформальный подход к работе. Поручение о подготовке соответствующего проекта закона будет дано региональному Министерству труда и социального развития.

«Благодарю Вас за разумное предложение. Расстраивает то, что с 2018 года мы не видели этой проблемы. Уверен, что депутаты Мурманской областной Думы нас поддержат», – сказал Андрей Чибис.

Житель Североморска Константин Степанов пожаловался на недобросовестную работу управляющей организации и попросил губернатора оказать содействие в проведении ремонта межпанельных швов дома №9 по улице Кирова. Андрей Чибис поручил администрации ЗАТО г. Североморск обеспечить проведение ремонтных работ в течение летнего периода.

Недовольна качеством работы УК и мурманчанка Ольга Савицкая. В доме №19 по улице Халатина, где проживает её пожилая мама, много лет протекает крыша. Износ составляет 65%. Губернатор заверил, что проблема будет решена, и к капитальному ремонту крыши рабочие приступят в этом году.

Также главе региона поступило обращение с просьбой рассмотреть возможность реализации регионального маткапитала со дня рождения третьего и последующих детей. На сегодняшний день действует ограничение – получение выплаты в размере 130904,15 рубля возможно по истечении полутора лет.

«Ограничение нужно снимать, чтобы дать возможность многодетным семьям получать положенные денежные средства со дня рождения или усыновления ребенка, – отметил губернатор. – Сегодня поступило два системных вопроса. Если обращение разумное, мы обязаны реагировать и менять законодательство. Рассчитываю, что в ближайшие два месяца все исправим», – прокомментировал итоги приёма граждан Андрей Чибис.