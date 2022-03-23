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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 16:30

Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента Российской Федерации

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан.  Вопросы, с которыми северяне обратились к главе региона, в основном касались социальной, жилищно-коммунальной сфер и городского благоустройства.

«Такие встречи позволяют не только помочь с заявленными вопросами, но и расспросить о том, что еще беспокоит жителей разных уголков Мурманской области. Узнать обо всем, что их волнует, начиная от цен на продукты, и заканчивая какими-то жизненными обстоятельствами. Для меня и моих коллег это принципиально важно. Наша задача – очень чётко понимать потребности и чутко на них реагировать. И мои выезды на территории, в разные муниципалитеты, города и поселки, общение с людьми в разных форматах, часто без всяких камер, направлено на то, чтобы чувствовать, что действительно волнует людей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Житель Мурманска Евгений Баскаков обратился с просьбой ускорить ремонт дома на проспекте Ленина, 63, в котором он проживает. На приёме заявителя представил сосед Сергей Белко, который рассказал, что последний ремонт фасада дома производился в 1996 году, а внутренний ремонт ещё раньше. Недавнее обследование, произведенное управляющей компанией, выявило проблемы с фасадом. 

«Мы обратились в региональный Фонд капитального ремонта, где получили ответ, что капремонт дома планируется в 2043 году. Но наш дом расположен в центре города, рядом – сквер, во дворе – дом творчества им. Бредова, очень активное движение людей вокруг, детей. Поэтому просим ускорить проведение ремонта», – рассказал Сергей Белко.

Губернатор отметил, что в этом году в планах – привести в порядок ряд домов на проспекте Ленина – центральной улице Мурманска. В прошлом году перед домом на Ленина, 63 было проведено благоустройство сквера, а в этом году – запланированы, в том числе, работы по капитальному ремонту фасада.

«Деньги на это у нас выделены из областного бюджета в рамках дополнительной программы капитального ремонта, целевая задача – отремонтировать на проспекте и кровли, и фасады. С наступлением более теплого периода начнутся работы. Проспект Ленина – это центральная улица. Очень важно, чтобы у людей было место, куда они могут приезжать, выходить на прогулку, это поможет и развитию малого бизнеса. Поэтому сделаем обязательно. Также будет сделана декоративная подсветка, чтобы проспект Ленина стал красивым, достойным», – подчеркнул глава региона.

Сергей Белко поблагодарил губернатора, и отметил, что освещение очень важно в условиях полярной ночи, и декоративная подсветка очень украшает город.

Александра Назарова из Мурмашей попросила губернатора помочь с решением вопроса о создании остановочного комплекса около дома №12 по улице Советской. По словам заявительницы, расстояние до других остановок значительное и преодолевать его, особенно пожилым жителям, довольно тяжело. А в Мурманск ездить приходится часто. Обращения к руководству городской администрации и муниципалитета результата не дали.

«Я записал с Ваших слов, что Александр Павлович Лихолат обещал решить вопрос, и не сделал. И что срок ему на выполнение обещания – до 1 сентября 2022 года», – отметил губернатор.

Вопрос учителя-логопеда Детского сада №6 из Сафоново Ксении Бычковой касался порядка определения размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в случае перехода на оплату отопления по фактическому потреблению.

Губернатор пояснил Ксении Бычковой, что в Мурманской области меры поддержки льготников сохранятся в полном объёме при любом виде расчёта платы за отопление.

Североморец Андрей Петровский обратился к губернатору с просьбой посодействовать в предоставлении жилого помещения. В настоящий момент заявитель проживает вместе родственниками в двухкомнатной квартире, общая площадь которой 51,4 кв. метров, что меньше норматива. Андрей почти год стоит на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма.

Губернатор ответил, что даст поручение главе ЗАТО г. Североморск Олегу Прасову предоставить отдельную однокомнатную квартиру заявителю до мая 2022 года.

«Не скрою, большая часть – это вопросы местного значения. Поставить остановку, отремонтировать дом, решить проблемы во дворе – это всё может и должно решаться на местах. Но такие приёмы полезны, потому что идут очень внятные сигналы тем руководителям муниципалитетов, которые не в состоянии эти проблемы решить. А часто, к сожалению, обещают, но не делают. И мы, с одной стороны, берём это на контроль, с другой – формируется соответствующее отношение к такому руководителю из-за невыполненных обещаний, – подчеркнул Андрей Чибис в завершение приёма.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/

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