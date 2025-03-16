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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.25 12:00

Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан: все обращения будут взяты в работу

В конце рабочей недели губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан. Северяне обратились к главе региона с разными вопросами: по темам ЖКХ, поддержке предпринимательского сообщества, реализации проектов.

Супруга участника СВО поблагодарила губернатора за внимание к Кандалакшскому округу, в том числе развитие общественных пространств, и отметила, что муниципалитет популярен для туристических поездок. При этом северянка рассказала, что на втором километре дороги в Алакуртти планируется создание нового места для размещения отходов III и IV класса: соответствующая лицензия уже выдана частному лицу. Вблизи находятся жилые и дачные участки, озеро и родник, такому соседству жители не рады. Заявительница попросила главу региона помочь разобраться в ситуации.

Андрей Чибис подчеркнул, что лицензия была выдана без согласования с региональными и муниципальными органами власти.

«Я дал ряд распоряжений, мы начали проверку, привлечём природоохранную прокуратуру и будем разбираться в вопросе. Мы сделаем всё, чтобы эту историю не допустить. Я также не согласен, что в Кандалакшском округе нужен такой объект, тем более что в этом месте дома наших людей», – подчеркнул губернатор.

Руководство Детской деревни SOS обратилось к губернатору с вопросом об оплате электричества. Заявительницы рассказали, что работают с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и сейчас здесь проживает порядка 50 воспитанников. Нынешняя ставка, по которой производится расчёт стоимости электроэнергии, очень высока для социального проекта.

«Вместе с профильными коллегами и «Атомэнергосбытом» мы проработаем возможные варианты в соответствии с действующим законодательством, и обязательно постараемся помочь», – ответил Андрей Чибис.

Врач из Североморска – специалист военного госпиталя – рассказала главе региона, что хочет поучаствовать в программе «Свой дом в Арктике», но есть ряд нюансов в законодательстве, из-за которых возникли сложности.

Губернатор ответил, что даст поручение профильному блоку проработать варианты их устранения.

Также в рамках встречи глава региона пообщался с предпринимателями. Часть вопросов касалось арендной платы. Губернатор напомнил, что в регионе льготы на аренду земли можно получить за инвестиции в эту землю. Андрей Чибис поручил уполномоченному по защите прав предпринимателей Марте Говор проработать возможные нюансы и варианты и представить их на ближайшем оперативном совещании.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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